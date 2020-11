Tras la palmera de chocolate... llega el turrón 'al mejor hijo' con 50% de azúcar

Se acerca la Navidad, para algunos, la etapa más entrañable de todo el año, aunque en 2020 todo apunta a ser diferente. Unas semanas en las que nos reencontramos con los seres queridos para dejar de lado nuestra alimentación. Lo habitual es coger unos kilos de más con el turrón, los polvorones, el roscón de Reyes y demás manjares navideños sin preocuparnos demasiado. Al fin y al cabo, la 'operación bikini aún queda muy lejos. Sin embargo, la sociedad cada vez está más concienciada con la alimentación, la comida real y huye de los ultraprocesados. En torno al turrón Suchard 'para el mejor hijo', que está elaborado con un 50% de azúcar, se ha creado una nuevo debate.

En los últimos días hemos asistido a una polémica generada a raíz de la palmera de chocolate de Mercadona. El dietista-nutricionista Julio Basulto denunció en sus redes sociales que "este engendro aporta nada menos que 2.300 kilocalorías", acompañado de una foto. Esto supone "si te metes esta cosa entre pecho y espalda has cubierto de una sentada todas las calorías que tu cuerpo precisa en todo el día". Y es que, sin duda, cada vez es más importante revisar el etiquetado a la hora de hacer la compra.

En el caso de Suchard, la marca líder del mercado de turrones en España (datos de Nielsen), ha lanzado una campaña navideña en la que nos animan a regalar turrón a amigos y familiares con un alto contenido en azúcar. Sin duda, el valor sentimental es mucho mayor que el nutricional del propio alimento. Este mensaje ha sido criticado desde sinazucar.org: "Para el mejor hijo, un 50% de azúcar. ¿Qué reservará @Suchard_ES para el peor?" Indican que una de estas tabletas contiene hasta 16 terrones de azúcar añadido.

Como era de esperar, los usuarios de Twitter se han dividido entre los que están a favor y en contra de este mensaje. "Hablando con mi nutricionista sobre este turrón, con una semana de dieta estricta y una tableta, probablemente engordaría" apuntaba un usuario. "¿Es necesario tanto azúcar para conseguir ese sabor?", se preguntaba otro. Los más benévolos respondían que "cuando una persona normal come turrón es una pequeña porción en todo el día, no la tablea entera. Me preocupa más el azúcar de las pizzas o de la fabada enlatada que está oculta, no como en turrones o bollos".

Si observamos la información nutricional del alimento, vemos que el turrón Suchard original contiene 521 kcal, 28g de grasas, 58g de hidratos de carbono, 50g de azúcar por cada 100 gramos de producto. Teniendo en cuenta que la tableta pesa 260 gramos, su contenido total es: 1.354kcal, 72g de grasa, 151g de hidratos de carbono y 130g de azúcar.

Este turrón está elaborado con "azúcar, frutos de cáscara (almendras molidas, avellana molidas), manteca de cacao, arroz inflado 9% [harina de arroz, azúcar, sal, emulgente (E471)], pasta de cacao, leche desnatada en polvo, suero de leche en polvo, grasa de leche, emulgente (lecitina de SOJA), aroma natural. Con chocolate con leche. Puede contener trigo".

¿Qué dice la OMS? ¿Cuánto azúcar podemos consumir?

Si bien es cierto que es complicado que una persona se coma una tableta de chocolate de una vez, sí es más habitual que alguien ingiera unas 6 u 8 onzas entre una comida y una cena de un día navideño, por ejemplo. Esto se acercaría a un tercio de la tableta, lo que supondrían unos 100 gramos del producto y los 50 gramos de azúcar mencionados.

Esta cantidad es, cuando menos, poco saludable, ya que dobla la cantidad diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (sin incluir alimentos que contienen azúcares de forma natural como la fruta o la leche) y se acerca a los límites máximos.

El consumo de azúcar debe suponer como máximo el 10% de la ingesta calórica diaria , y a ser posible por debajo del 5%.

, y a ser posible por debajo del 5%. Se recomienda ingerir 25-30 gramos los adultos y 15-20 los niños al día. Los límites máximos son 50-60 gramos los adultos y 30-35 los niños.

Los datos del producto de Suchard no son extraños, ya que el turrón es un alimento con un alto contenido en azúcares. Solo necesitamos revisar el etiquetado de otras marcas del supermercado. De hecho, no se puede abusar ni de los que son 'sin azúcar' añadido. Desde sinazucar.org recomiendan "consumir uno con azúcar moderadamente, que ponerse hasta arriba de uno sin azúcar. Si quieres turrón come el que más te guste". Porque esto no es una cuestión de no volver a comer un producto navideño en la vida, sino de hacerlo con conocimiento de causa.

La campaña de Suchard

Tabletas Suchard

Para mamá, papa, los abuelos, los nietos, el profesor, los vecinos, el equipo... En la imagen superior se pueden ver los 12 destinatarios de esta campaña de Suchard, propiedad de Mondelez, que celebra estas Navidades su 60 aniversario. Además, también han lanzado una nueva edición de sus exclusivas latas 'vintage'.

Gabriela Alonso Smith, 'brand manager' de Suchard, ha asegurado que "la Navidad de 2020 va a ser más importante que nunca, ya que venimos de unos meses muy duros. Pese a las previsibles limitaciones, será de nuevo un tiempo de vivir experiencias y momentos de auténtica conexión con nuestros seres queridos".