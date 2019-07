Xiaoyi, el cepillo facial idéntico al de las 'celebrities' que solo cuesta 13,89 euros

No siempre es posible lucir los complementos de los famosos o comprar los vestidos que utilizan. Pero en ocasiones encontramos productos tan similares y económicos que merece la pena, aunque sea, probarlos y después decidir si utilizarlos. Es el caso del cepillo facial de una marca desconocida como Xiaoyi, idéntico al Foreo, uno de los más conocidos del mercado. La diferencia es que su precio es 185 euros más barato respecto a la última versión del más caro del mercado.

El Foreo Luna 3 lo utilizan 'celebrities' como Miley Cirus, y su precio es de 199 euros. Pero en Amazon encontramos el cepillo facial Xiaoyi por solo 13,89 euros. Se trata de un producto que tiene cada vez más adeptos, ya que en apenas 4 minutos al día (2 por la mañana y dos por la noche) mantiene la piel limpia, sana y con una mejor textura.

Este tipo de cepillos faciales eliminan los restos de maquillajes o cremas de la cara y evitan la aparición de manchas, acné, deshidratación o que las arrugas de la edad sean más visibles. Además, los expertos también los recomiendan para preparar la piel antes de aplicar activos cosméticos como el sérum, la esencia, la crema o la mascarilla.

En el mercado hay varios modelo distintos, pero los más novedosos son los de silicona, un material cuidadoso con la piel e higiénico. Tanto el Foreo Luna 3 como el aparato de Xiaoyi son de este mismo material. ¿Cuáles son las diferencias para costar hasta 14 veces más uno que otro?

Foreo Luna 3

199 euros

Este cepillo facial es más sofisticado que el de Xiaoyi, pero el precio no hace justicia con las funcionalidades de uno y otro. La diferencia más destacable del Foreo Luna 3 es que se conecta a la aplicación del móvil, la Foreo For You, y a través de ella se pueden programar masajes reafirmantes y elegir una de las 16 intensidades de la tecnología T-Sonic. Cada masaje está pensado para una zona específica de la cara, así como para reducir las arrugas y la flacidez o mejorar la absorción de productos.



Además, es más rápido que el aparato de Xiaoyi, ya que trabaja a 8.000 pulsaciones por minuto y en solo 60 segundos elimina la suciedad, la grasa y las células muertas de la piel. Esto le permite tener una autonomía, según la marca, de 650 usos. Funciona con 16 intensidades diferentes y tiene 3 diseños para cada tipo de piel. Como vemos, es mejor que el cepillo facial Xiaoyi, pero hay que valorar si merece la pena pagar 185 euros más por estas funcionalidades.



Foreo cuenta con versiones más económicas, como el Luna play Plus (49 euros) y Luna fofo (89 euros), que funcionan a pilas y solo tienen una velocidad; el Luna Mini 2 para todo tipo de pieles, con 8 velocidades (139 euros); y el Luna 2, con 4 diseños para cada tipo de piel y 12 velocidades (169 euros).



Consulta todos los detalles para comprar el cepillo facial Foreo Luna 3.