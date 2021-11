Alternativas para el trabajador si no está de acuerdo con el finiquito que le dan

Al final de una relación laboral con una empresa, sea por despido, dimisión o por el fin de un contrato temporal o una obra, lo más común es que se le entregue un documento al trabajador que recoge la cuantía que se le debe con las fechas de inicio y final que lo justifican. Si el trabajador no está conforme con los términos que le ofrece la empresa, tiene la opción de firmar como 'no conforme' para reclamar la cantidad de dinero que cree que le corresponde e incluso impugnar un despido para volverlo improcedente.

Los finiquitos pueden incluir las cantidades que se liquidan junto con sus conceptos y la garantía de que el trabajador no reclamará más importes por ellos (liquidatorios), extinguir el contrato laboral (extintivo) o describir la voluntad expresa de finalizar la relación contractual junto a la renuncia a reclamar (liberatorio). Algunos de los elementos más importantes que se deben revisar son el salario, en el que se basa el cálculo, las pagas extraordinarias, las horas extra y las vacaciones, incluyendo las devengadas y no disfrutadas. La indemnización económica se refleja en un documento aparte.

Representación laboral

La primera tarea del trabajador es comprobar que todos los datos, incluyendo las fechas, están correctas en el finiquito. Si considera que existe un error o que falta un concepto, debe comunicárselo al representante de la empresa para que lo cambie y anotarlo en el documento si este se niega. También es conveniente pedir una copia sellada o firmada que coincida con el original. Además de 'no conforme', se puede firmar anotando 'no revisado' o, en caso de que no se reciba la cuantía garantizada junto con el documento, 'no recibido'.

Si la empresa no permite anotaciones en el finiquito o no ofrece una copia del mismo, lo más recomendable es no firmarlo. En la mayoría de los casos, lo mejor es solicitar la presencia de un representante de los trabajadores para que pueda servir de apoyo. Si se firma, se considerará liberatorio y solo se podrán reclamar los conceptos que no se abonen o que no aparezcan en el finiquito.