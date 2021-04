El Amazon de las reformas: carpinteros y electricistas en un mismo marketplace

Según Habitissimo, las reformas en casa se dispararon un 11% en el último año, especialmente tras el confinamiento, llegando a crecer un 48% en julio, probablemente por el ahorro extremo (forzado o voluntario) de cientos de miles de familias en España. Este auge de las reformas, sumado al cambio en las formas de consumo con un gran crecimiento de la venta online, ha derivado en que el sector de venta de materiales se haya disparado en el último año, como empresas como Leroy Merlin o Bricomart batiendo récords, al menos en su línea de negocio e-commerce.

Fruto de este contexto, la contratación de profesionales de las reformas, desde carpinteros a electricistas, también se ha incrementado notoriamente en los últimos doce meses. Una demanda al alza que evidencia un interés cada vez mayor por mejorar las viviendas en vez de comprar una nueva -aunque también exista un mayor interés en este sector-. Por eso, ¿qué mejor que contratar a tu propio profesional de las reformas en un solo marketplace? Es lo que propone NetNest, una plataforma que conecta a "operarios experimentados y de calidad selectos (autónomos o pymes) con personas que requieren sus servicios".

En el apartado de operarios, como novedad respecto a otras plataformas que ya existen en el mercado, "destaca la presencia de NetNest durante todo el proceso; no sólo pone en contacto sino que acompaña para que todo fluya de principio a fin", explica la compañía, en referencia a otros portales en los que ya existe la posibilidad de contactar con el profesional de turno, que se anuncia en la página y el usuario simplemente se pone en contacto con él filtrando por sus necesidades. Sin embargo, un marketplace como este va más allá.

María d´Ornellas, creadora de este original proyecto, recuerda que "nació en pleno confinamiento; de repente me di cuenta de que el hogar iba a convertirse en una pieza aún más fundamental en nuestras vidas y al estar involucrada al mundo del interiorismo me surgió la pregunta: ¿cómo encontrar operarios de confianza si quieres hacer una reforma? Realmente, a veces no es una labor sencilla… y me pareció interesante buscar una solución ya que me siento muy familiarizada con el sector de la decoración y siento pasión por ello”.

Los operarios se agrupan en nueve grandes bloques: carpinteros y ebanistas, tapiceros, pantallistas, metalistas y herreros, suelos, electricistas, pintores, cristaleros y moquetas y esteras. Es decir, que uno puede escoger al profesional que desea pero, además, en función de sus necesidades: para contactar con un carpintero, por ejemplo, hay que introducir el código postal -de momento solo operan en la Comunidad de Madrid-, seleccionar qué tipo de trabajo queremos -instalar carpintería o rodapiés, crear un mueble a medida, etc.-, establecer qué producto deseamos y cuántas unidades...

En suma, se trata de un espacio en el que el usuario no contacta directamente con el primer profesional que aparece en un listado -como sucede en otras webs, en las que además se puede 'comprar' una posición privilegiada pagando un extra-, sino que establece una serie de filtros previos para que la aplicación encuentre al profesional más adecuado y en la zona de la vivienda.