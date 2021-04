De vuelta a los festivales de música: la app para evitar colas al comprar cerveza

Los conciertos y festivales están de luto. Desde la irrupción del coronavirus, la música -como el arte en general- se ha convertido en uno de los sectores más castigados por las medidas de prevención sanitaria en España: en un espacio limitado, concentrar a miles o decenas de miles de personas no parece la mejor idea. Sin embargo, hace unas semanas Barcelona decidió dar luz verde al primer evento de este tipo sin distancias, cuando unas 5.000 personas vieron en directo al grupo Love of Lesbian. Más allá de si fue prudente o no, lo cierto es que se trata de un hito que podría animar a otros a organizar conciertos o festivales similares.

En este contexto, el gran problema para los organizadores es cómo evitar las aglomeraciones en espacios delimitados, aun siendo al aire libre. Por eso, hay varias iniciativas tecnológicas, como el pago por pulsera, que llevan tiempo tratando de mejorar la circulación de los asistentes al evento y controlar el aforo máximo permitido, algo especialmente útil en tiempos de coronavirus. Sin embargo, hay otro escollo a la hora de organizar conciertos o festivales: ¿cómo evitar que la gente se concentre en interminables colas para comprar en los puestos de comida o bebida? Una app española parece haber dado con la solución.

En plena vuelta a los espectáculos, Gopick podría ser clave en la recuperación del sector. Según sus creadores, se trata de una app especializada de delivery/take away de comida y bebida que evita colas y aglomeraciones en eventos de ocio masivos. Es decir, que en lugar de tener que acercarse a la barra a pedir, basta con descargarse la app, recargar el monedero y efectuar el pago de manera virtual. Un elemento que ha supuesto un factor clave para que los empresarios del sector se hayan decidido a abrir sus puertas de nuevo. Además, parece que el público y los números avalan a esta original startup.

Gopick ha multiplicado por cuatro su facturación en el mes de marzo con respecto al mes de enero de 2021, rozando los 100.000 euros en ingresos. Además, estudios internos realizados por la aplicación confirman que casi el 80% de los usuarios que se descargan la app acaban pidiendo comida o bebida en el recinto y que, a pesar de que el ticket medio por la aplicación es un 35% superior, ocho de cada diez compradores opta por pedir a través de Gopick en lugar de acercarse a la barra o pedir de manera tradicional. Un ejemplo de

Recintos como Autocine Madrid Race, Teatro IFEMA o el Palacio Vistalegre ya cuentan con Gopick para gestionar todos sus pedidos referidos a comida y bebida, "evitando así las incómodas y poco seguras aglomeraciones y colas de espera masificadas", según la compañía. Cabe destacar que Gopick ha pasado de tener tres clientes fijos en prepandemia a llegar a la veintena desde el verano de 2020 hasta el día de hoy. Una evolución que, de algún modo, parece marcar el futuro inmediato de los conciertos y eventos masivos: más tecnología para mejorar la prevención de contagios.

Según la compañía, las ventajas de la app son dobles. "Para el cliente final, esta aplicación reduce los tiempos de espera y las colas, le permite pagar cómodamente desde el móvil, una recogida rápida del producto o, incluso, desde el asiento; una mejora de la experiencia de ocio" que, además, es un producto unificado, es decir, que se trata de una única plataforma para todos los eventos y recintos. "Por su parte, las ventajas que tiene este software para las empresas o promotoras son, entre otras: el fomento del consumo, la reducción de las colas, la optimización de la gestión de procesos y del personal, el asegurar los cobros y el aumento de la visibilidad y la capacidad para impactar en potenciales clientes". Y, por supuesto, una menor exposición al coronavirus.