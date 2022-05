Bill Gates elogia el trabajo de Elon Musk después de sus críticas: "Es increíble"

Dos de los hombres más ricos del planeta parece que no terminan de congeniar. La relación entre Bill Gates y Elon Musk es una amistad llena de altibajos. Si bien, hace unas semanas el presidente de Testa se burlaba públicamente del fundador de Microsoft por su apariencia física, ahora este le ha regalado un cumplido en una de sus entrevistas más recientes. Todo ello bajo la atenta mirada de sus millones de seguidores.

A final del mes de marzo, se hizo pública una conversación privada entre los dos multimillonarios. En ella, Musk le recriminaba a tener una participación en corto en la compañía automovilística que posee. "Lamento decir que no lo he cerrado. Me gustaría discutir las posibilidades de filantropía", le indicaba el presidente de la compañía tecnológica. Una respuesta que no gustó nada al CEO de Tesla: "Lo siento, no puedo tomar en serio tu filantropía sobre el cambio climático cuando tienes una posición corta masiva contra Tesla, la compañía que más está haciendo para resolver el cambio climático".

Después de confirmar la autenticidad de los mensajes, el empresario volvía a Twitter para burlarse del estado físico de Bill Gates. En un tuit, Musk comparaba al fundador de Microsoft con un emoji por la tripa que marcaba. "En caso de que necesites perder una erección rápida", apuntaba el CEO de Tesla.

Bill Gates lo alarga

En una entrevista para el medio estadounidense Today, Gates ha hablado sobre las últimas novedades que ha protagonizado Musk. En lo que se refiere a la compra de Twitter y posterior mensaje sobre la libertad de expresión, la periodista le ha preguntado sobre si considera que esta está en riesgo. "El ámbito digital ha facilitado que ideas erróneas e interesantes se propaguen muy rápidamente. Necesitamos innovar para que el ámbito digital sea algo más positivo para sacar la verdad y que la gente vea que 'oye, esto es falso'", contestó.

En este sentido, profesional quiso conocer la opinión del fundador de Microsoft sobre si Musk iba a conseguir lograr todo lo que se había planteado en el momento de la compra de la red social. Lejos de evadir la pregunta, Gates fue sincero y elogió al otro millonario: "No querrías subestimar a Elon. Lo que hizo en Tesla es increíble, ayudar con el cambio climático, lo que hizo en SpaceX... ¿Hará esta vez esa mejora? Elon cree que puede mejorar Twitter. No sé específicamente lo que hará. Pero hay una oportunidad y necesitamos innovación en ese espacio".