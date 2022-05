El único capricho de Elon Musk: así es el lujoso jet privado que vale 70 millones

El empresario estadounidense Elon Musk es el hombre más rico del mundo, según la lista de millonarios de Forbes. Su fortuna está estimada en 268.000 millones de dólares (unos 250.800 millones de euros). Un valor que viene dado principalmente por sus acciones de Tesla, la compañía de la que es presidente. Sin embargo, a pesar de su patrimonio, el magnate no hace alarde de una vida de lujos, más bien lo contrario.

La que fuera su pareja y madre de sus hijos, la cantante Grimes, reconocía en una entrevista que el empresario no era tan rico como muchas personas lo veían. "No vive como un multimillonario. Vive a veces por debajo del umbral de la pobreza", señalaba a un periodista de Vanity Fair. Defendía que Musk estaba apostando todos sus recursos a la carrera espacial por alcanzar Marte, un proyecto muy difícil y que no reporta ingresos.

A pesar de esto, el multimillonario sí que dedicó parte de su fortuna para comprar un jet privado de lujo. Valorado en 70 millonario de euros, el Gulfstream G650ER fue adquirido por el empresario en el 2016, solo un año después de su construcción. En una conferencia TED con el periodista Chris Anderson, Musk explicó el motivo por el que había invertido tanto dinero en este transporte, a pesar de llevar una vida sin excesos: "Quiero decir, la única excepción es el avión, pero si no uso el avión, entonces tengo menos horas para trabajar".

Los detalles

Según Aircraft Exchange, esta nave tiene más de 30 metro de largo. Espacio suficiente para transportar dos pilotos y hasta 19 pasajeros en su cabina. Entre las estancias disponibles en el avión, podemos encontrar una amplia cocina con dos compartimentos de almacenamiento, un microondas y un horno de convección. Además, hay una pantalla táctil que está incorporada en las paredes con la que se controla el funcionamiento de estas áreas.

Cocina del jet privado de Elon Musk Gulfstream

Otra habitación es la sala de estar. Decorado con asientos de cuero claro, que hacen contraste con los muebles de madera, este espacio cuenta con 16 ventanas ovaladas. Los asientos tienen reposapiés y se pueden inclinar parcialmente, hasta el punto de quedarse uno frente al otro o convertirse en camas. También hay disponible un televisor para que los pasajeros se entretengan durante el viaje.

Salón del jet privado de Elon Musk Gulfstream

Del mismo modo, esta nave cuenta con varios compartimentos de almacenamiento, donde se guardan unas mesas plegables. Estas se pueden combinar para formar una tabla de comedor para las cenas y comidas que quieran preparar los viajeros. El reposabrazos de los asientos se puede abrir para acceder a varios controles, incluidas las luces del techo. Asimismo, dispone de una baño con todos los complementos necesarios.