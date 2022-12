Bill Gates pronostica qué sucederá a nivel económico en el mundo en 2023

Quedan apenas unos días para que arranque 2023 y son muchos los que se animan a pronosticar qué ocurrirá en el nuevo año. Uno de ellos ha sido el mismísimo magnate estadounidense y fundador de Microsoft, Bill Gates, que augura un futuro complicado a corto plazo en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas que ha traído consigo la pandemia, tal y como manifestó en una de las últimas cumbres de la revista 'Forbes' en la que participó y en el artículo que publicó hace unos días en su blog.

Gates reflexiona sobre lo que cree que sucederá en los próximos cinco años, así como sobre los retos de la Fundación Bill & Melinda Gates. "Se avecinan cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia, la guerra en Ucrania y el ciclo económico está cambiando", lamenta.

El magnate también hace referencia a la situación política de Estados Unidos, un asunto con el que se muestra especialmente pesimista y decepcionado. "Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo", advierte.

Bill Gates pronostica un futuro oscuro

No es la primera vez que el cofundador de Microsoft -dejó el consejo de administración en 2020- predice qué ocurrirá en el mundo en los próximos años. De hecho, en 1987 ya anunció que el siglo XXI estaría lleno de pantallas planas. Pero no siempre acierta: dijo que, en 2007, las tarjetas de crédito irían desapareciendo en pro del dinero en metálico, y no ha sido así.

El estadounidense alude, a su vez, al futuro de la Fundación Gates –que lucha por erradicar la pobreza infantil en el mundo- y estima que, dentro de 25 años, su labor llegará a su fin. "Ese es probablemente el periodo de tiempo en el que Melinda y yo estaremos presentes para ayudar a asegurarnos de que todo se mantenga en buen camino", afirma, al tiempo que se compromete a elevar el nivel de gastos.

Como no podía ser diferente, el empresario hace mención en su artículo a la lucha contra el cambio climático. Gates defiende que la respuesta de los líderes actuales repercutirá en las generaciones futuras. De ahí que considere que la solución a esta cuestión pasa por la eliminación de las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2050. "El clima extremo ya está causando más sufrimiento y, si no llegamos a cero emisiones netas, nuestros nietos crecerán en un mundo dramáticamente peor", garantiza. No obstante, se muestra optimista ante el aumento de la inversión en tecnologías de descarbonización, al creer que "estamos mucho más avanzados de lo que habría predicho hace unos años para conseguir que las empresas inviertan en avances sin carbono".

Las predicciones de Gates para 2022 que no se han cumplido

A finales de 2021, Gates escribió un artículo en su blog en el que hizo cinco predicciones sobre 2022, cuyo epicentro era, sobre todo, la pandemia y la dirección que irían tomando algunas empresas tecnológicas en los próximos dos o cinco años. Pero solo acertó en dos de ellas: lo peor de la crisis sanitaria terminaría en 2022 y este sería el año de la 'nueva normalidad', aunque continúen muchos retos de la pandemia.

Gates estaba convencido de que las reuniones en el metaverso serían habituales dentro de dos o tres años, lo que transformaría, a su juicio, la forma en que se realizan los encuentros. Por el momento, el metaverso no es aún una realidad, como tampoco lo es que la gente tenga una capacidad sólida de diagnóstico en casa gracias a las nuevas tecnologías, ya que todavía faltan muchas de las aplicaciones y sensores que harían que esto fuera posible.

De igual forma, tampoco se ha aprobado un análisis de sangre capaz de detectar la enfermedad de Alzheimer, pese a que es muy optimista con los avances médicos y asegura que era "bastante probable que se aprobara en 2022".