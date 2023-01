Bill Gates sorprende con su opinión sobre los NFT: "la teoría del más tonto"

Eso de que Bill Gates no es precisamente fan del mundo de las criptodivisas y de los negocios relacionados con estos activos no es nada nuevo. De hecho, en más de una ocasión ha mostrado su oposición a ellas y ha expresado la desconfianza que le provocan, sobre todo, por la volatilidad de su valor. En marzo de 2022, el magnate estadounidense volvió a pronunciarse al respecto con unas polémicas declaraciones: “Si no tienes tanto dinero como Elon Musk, cuidado”.

Hace unos días, fue la popularidad de los NFT (Non-Fungible Token), en concreto, los Boored Apes o ‘Simios Aburridos’, la que eclipsó su discurso. Pero esa no era la primera vez que el famoso fundador de Microsoft manifestaba su repulsa hacia el blockchain.

Lo cierto es que hace tiempo que las criptomonedas están a la baja. Los máximos históricos que experimentó el bitcoin en 2021, cuando llegó a superar los 65.000 dólares, contrastan con la abrupta caída que tuvo en 2022. Mientras magnates como Elon Musk se muestran a favor de ellas, otros como Bill Gates cuestionan abiertamente su viabilidad.

La “teoría del más tonto”, según Bill Gates

Hace años que conceptos como Boored Apes, que aluden a diseños que representan a monos de colores y con diversas características en su ilustración, dejaron de ser un misterio para muchos. Los llamados ‘Simios Aburridos’ -en castellano- se compran con criptomonedas y, fue tal, la revolución que provocaron en internet, que algunos llegaron a valorarse en cerca de medio millón de dólares. Sin embargo, su precio se ha reducido mucho debido al poco atractivo que tienen en la actualidad los NFT: tras las caídas de dos dígitos de los últimos meses, tan solo las dos divisas más famosas, Bitcoin y Ethereum, están creciendo.

“Se basan en la teoría del más tonto, que alguien terminará pagando”, criticó Bill Gates. Y es que las grandes subidas de precios que experimentaron los Boored Apes hace unos meses se debían a la popularidad de la que gozaba Bitcoin, y al fenómeno viral que los NFT suponían para los multimillonarios.

De ahí que advierta de que es precisamente la última persona que las adquiere la que debe asumir las pérdidas que se producen como consecuencia del desplome de las criptodivisas. En un coloquio sobre medio ambiente organizado por la revista TechCrunch, Gates afirmó con ironía que “obviamente, unas imágenes costosas de monos digitales van a mejorar mucho el mundo”.

Una forma de evadir impuestos

Si hay algo que siempre ha querido dejar claro Bill Gates es que él nunca ha sido –ni será- partícipe del mundo de las criptomonedas. “No estoy metido en eso, no invierto ni a corto, ni a largo plazo”, asegura.

Sin duda, prefiere invertir sus fondos en empresas que crean productos reales, no en servicios que “cuentan con un anonimato usado para evadir impuestos”, tal y como declara. Por el contrario, subraya que está acostumbrado a “activos que fabrican productos, como una granja o una fábrica”.

Además, el fundador de Microsoft prefiere enfocar su labor en la lucha contra el cambio climático y, por ende, en encontrar soluciones que frenen el calentamiento global y posibles futuras pandemias. Tanto es así que dedicó sus dos últimos libros a estas dos cuestiones.