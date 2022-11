Bill Gates revela cuáles son sus cinco libros favoritos y que debes leer en 2022

El tradicional listado de lecturas imprescindibles del año ha vuelto a inundar las redes sociales de Bill Gates. Como cada año, el magnate y cofundador de Microsoft ha indicado en su blog personal cuáles son los libros que más le han gustado del año, sin embargo, este año ha incorporado una novedad. "Decidí probar algo diferente. En lugar de limitarme a las cosas que he leído durante los últimos doce meses, he elegido una serie de libros sin importar cuándo los terminé", explica en esta publicación.

Para el filántropo, esta época navideña es un buen momento para recuperar las tradiciones y las vacaciones son el periodo perfecto para ponerse al día con la lectura. Esta no es la única figura pública que realiza esta clase de listados, el expresidente Barack Obama también apuesta por compartir con sus seguidores sus contenidos culturales favoritos, desde libros hasta playlist de música.

Por tanto, no todos estos libros seleccionados por Gates son aquellos que ha leído este año, sino los que más le gustan desde siempre. "Una de las selecciones ha sido una de mis favoritas desde la secundaria. Otro es un libro de memorias nuevo que acabo de terminar. Esta no es una lista completa de mis favoritos de todos los tiempos; pero los cinco son libros que he recomendado a mi familia y amigos a lo largo de los años", apunta.

Con un divertido vídeo, el millonario hace un gran viaje por diferentes países, dejando los libros correspondientes en casetas gratuitas de intercambio de libros. En España, la ciudad elegida ha sido Logroño, por lo que los ciudadanos podrán encontrar escondido en algún lugar de la localidad los cinco libros de Gates.

'Stranger Land' de Robert Heinlein

Para adentrarse en el género de la ciencia ficción, recomienda leer esta novela de Heinlein. De hecho, Gates recuerda que este libro era uno de los favoritos de Paul allen y suyo cuando eran niños. Su trama aborda la historia de un joven que vuelve a la Tierra después de vivir gran parte de su vida en Marte. "Heinlein logró predecir el surgimiento de la cultura hippie años antes de que surgiera", señala.

'Surrender' de Bono

El magnate incluye en esta selección las memorias de Bono. Se trata de un libro que salió a la venta hace apenas unas semanas, siendo, por tanto, uno de los más recientes de toda su lista. Asegura que todos aquellos amantes del rock y la música disfrutaran de este recorrido por la vida del cantante de U2, desde sus orígenes en los suburbios de Dublín hasta los grandes éxitos mundiales.

'Team of Rivals' de Doris Kearns Goodwin

Como amante de la política y la historia, Gates ha decidido recomendar este libro que considera una guía para poder liderar un país. En este, se abordan las principales estrategias de Abraham Lincoln. "Goodwin es uno de los mejores biógrafos de Estados Unidos, y Team of Rivals es posiblemente su obra maestra", puntualiza.

'The Inner Game of Tennis' de Robert Gallwey

En esta lista no deja a un lado el deporte, y por ese motivo ha seleccionado este ejemplar que aunque es de 1974, considera una lectura obligada para todos los apasionados del tenis. Gallway aborda desde consejos para jugar mejor, hasta como logró superar sus errores tanto dentro como fuera del juego.

'Mendeleyev’s Dream' de Paul Strathern

En último lugar, se encuentra un libro más científico sobre la historia de la química y todas las figuras claves de esta ciencia. Una de las claves es el científico ruso Dimitri Mendeleyev, que propuso la creación de una tabla periódica después de un sueño. "Rastrea esa historia hasta sus orígenes en la antigua Grecia. Es una mirada fascinante a cómo se desarrolla la ciencia y cómo ha evolucionado la curiosidad humana a lo largo de los milenios", recuerda Gates.