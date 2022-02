Las claves que debes conocer para evitar errores al buscar un trabajo en remoto

Cuando entras en los principales portales de empleo es posible que además de las clásicas ofertas también encuentres otras vacantes para trabajar en remoto. Con la pandemia son muchas las empresas que han visto las ventajas de este modelo laboral y continúan buscando alternativas a las oficinas. Meta (Facebook), por ejemplo, es una de las compañías que están apostando por la flexibilidad.

A partir del metaverso han comenzado a lanzar nuevos puestos de trabajo en todo el mundo. En España, han ofrecido una amplia selección de ofertas para sus oficinas presenciales y a distancia, especialmente en los altos puestos directivos o en el departamento de recursos humanos.

Desde el portal de empleo para trabajadores independientes o a distancia, FlexJobs, han elaborado un listado con todos los consejos que los candidatos deben tener en cuenta antes de postularse a una oferta. Estas claves no solo harán la búsqueda más eficaz, también podrán mostrar al trabajador como una opción ideal y competitiva.

1. Atención al mercado oculto



Se trata de un tipo de ofertas 'secretas' que no se publican en los portales de empleo y, por tanto, los candidatos no tienen acceso directo a las mismas. Las compañías utilizan otros métodos para cubrir las vacantes como son las redes de contactos o el 'networking'. Según los datos del estudio de Lee Hetch Harrison (LHH), la consultora del Grupo Adecco, el 'mercado oculto', es decir, aquellas vacantes de una empresa que nunca hace públicas, creció en un 5,5% durante la crisis sanitaria. Por este motivo, es muy importante contactar con conocidos, antiguos compañeros o incluso jefes por si conocen alguna vacante que no se haya publicado.

2. Descartar empresas

Antes de ponerte a buscar lo más importante es conocer las empresas o ámbitos en los que quieres trabajar. De hecho, desde FlexJobs recomiendan realizar un listado completo con las opciones que más nos interesan y descartar aquellas empresas que no tengan posibilidades de trabajar en remoto. Esto requerirá una breve investigación, pero será mucho más efectivo que ir probando. Asimismo, hoy en día muchos portales de empleo disponen de un apartado concreto para encontrar esta clase de puestos a distancia.

3. Adaptar el currículum

Esto es algo que debe hacerse en todas las búsquedas de empleo, pero más aún si nunca acudirás a la oficina. Según los expertos en recursos humanos, es esencial resaltar las habilidades específicas que demuestren tu control del trabajo en remoto. "A los empleadores remotos les gusta saber que los trabajadores potenciales tienen buenas habilidades organizativas, de gestión del tiempo, de resolución de problemas y de comunicación escrita y verbal. Incluirlo en tu currículum te ayudará a sobresalir", dice Toni Frana, aserora profesional en FlexJobs.

4. Tener en cuenta la ubicación

Por mucho que no sea necesario acudir a una oficina o espacio concreto para trabajar, la ubicación sigue siendo clave. Es cierto que muchas personas apuestan por ser nómadas digitales y continúan realizando sus tareas laborales mientras viajan por todo el mundo, pero en la mayoría de puestos las empresas requieren que el trabajador viva al menos en el mismo país. Esto se debe a que en muchos casos puede haber leyes o normativas que dificulten la relación laboral cuando es a distancia.

5. Cambios de profesión o sector

Si has optado por cambiar de sector profesional la cuestión principal será prepararse para estar a la altura y adaptar el currículum para ello. "Al cambiar de carrera, es importante demostrarle a los reclutadores cómo se transferirán tus habilidades pasadas en este nuevo ámbito", explica la asesora profesional Doug Ebertowski. Para ello, la experta recomienda hacerlo mediante una carta de presentación donde se especifiquen todos estos detalles.