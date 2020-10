Las 12 preguntas que debes hacerte para ser feliz, según el millonario Jeff Bezos 

¿Qué es la felicidad? Es uno de los misterios de la vida sin resolver. Son muchos los pensadores y filósofos que han dedicado sus investigaciones y obras para intentar descubrir los secretos para alcanzar ese estado que se asemejaría a la plenitud emocional. Desde Platón hasta Ortega y Gasset: una multitud de mentes brillantes que han aportado definiciones e inmensas listas de recetas para resolver los enigmas de la felicidad. Las respuestas son tan diferentes y diversas que provocan una disparidad de opiniones que hacen que sea una de las cuestiones existenciales que más preocupan y más presentes están en lo cotidiano.

Hay infinidad de estudios que tratan de responder sobre lo que nos da la felicidad y algunos investigadores coinciden: son las pequeñas cosas las que nos hacen sentirnos mejores. Buenas conversaciones con amigos, el tiempo rodeado de naturaleza o realizar un viaje son algunas de las acciones que nos provocan un sentimiento de plenitud. También hay quienes creen en la relación entre dinero y felicidad: cuanto más dinero se tiene, más feliz es una persona. Una idea que, sin embargo, no convence al hombre más rico del mundo, Jeff Bezos.

El dueño de Amazon opta por otra receta: es la toma de decisiones lo que nos puede hacer sentir la plenitud. "Al final, son nuestras elecciones las que construyen una gran historia", dice el magnate. Para Bezos incluso aquellas decisiones de las nos arrepentimos tienen su punto positivo: "El fracaso también puede ser algo bueno porque nos enseña cómo ser mejores", dijo en su discurso de graduación de 2010 en la Universidad de Princeton.

Filósofos como Platón ya anticiparon esta receta asociada al crecimiento personal, pero el magnate se atreve a ir más allá y acude a 12 preguntas para saber si usa sus dones y toma elecciones de manera correcta, un truco revelado para que cualquiera pueda acceder a él.

Hazte estas 12 preguntas

¿Cómo usarás tus dones? ¿Qué elecciones harás? ¿Será la inercia tu guía o seguirás tus pasiones? ¿Seguirás el dogma o serás original? ¿Escogerías una vida cómoda o una vida de servicio y aventura? ¿Dejarás que las críticas te aplasten o seguirás tus convicciones? ¿Vas a ocultar cuando te equivoques o te disculparás? ¿Protegerás tu corazón del rechazo o actuarás cuando te enamores ¿Jugarás a lo seguro o serás un poco aventurero? Cuando algo sea difícil, ¿te rendirás o serás implacable? ¿Serás un cínico o serás un constructor? ¿Serás inteligente a expensas de los demás o serás amable?

Cierto es que no todo el mundo llegará a cosechar el éxito y la fortuna de Bezos. No obstante, tampoco hay ninguna razón por la que no podamos guiarnos de estas pautas que, en última instancia, nos ayudarán a vivir una vida de la que nos podamos sentir orgullosos y construir una historia que valga la pena contar.