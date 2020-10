Cuántas horas de sueño debes dormir para prevenir el deterioro cognitivo.

Para Jeff Bezos, es una de sus reglas de oro para mejorar la productividad: el tiempo que pasamos durmiendo es tan importante como el que pasamos en estado de vigilia. Por eso, cuando no descansamos lo suficiente por la noche pueden aparecer problemas como el cansancio físico, la confusión mental o la tristeza; no en vano, muchos desórdenes psicológicos tienen que ver con el sueño. E, incluso, el deterioro cognitivo, tal y como apunta un reciente estudio sobre la relación entre las horas de sueño la merma de nuestras funciones cerebrales. En este sentido, ¿cuántas horas de sueño son aconsejables? ¿Se puede recuperar el sueño perdido con una siesta?

La respuesta a esto último es rotunda: no. Aunque algunas investigaciones previas sugieren que las horas de sueño durante la semana se pueden recuperar durante la siesta o durmiendo más tiempo en los fines de semana, este nuevo estudio publicado por JAMA concluye que la falta de sueño se correlaciona con una función cognitiva más profunda, de tipo permanente y que en ningún caso se puede recuperar. Pero tampoco el exceso de sueño es bueno para nuestro cerebro, según los investigadores. Es decir, que si dormimos demasiado tiempo al día, es posible que desarrollemos antes síntomas de deterioro cognitivo.

El modelo propuesto es una U invertida: por debajo de las cuatro horas diarias de sueño, existe un riesgo exponencial de sufrir un deterioro cognitivo (es peor si duermes dos horas que tres, se entiende); del mismo modo, quienes duermen más de 10 horas al día tienen ese riesgo creciente, siendo más problemático quien presume de dormir 12 horas al día que quien duerme 11. Sin embargo, los investigadores reconocen que aún "se necesitan estudios futuros para examinar los mecanismos de esta asociación entre la duración del sueño y el deterioro cognitivo".

En el presente ensayo, llevado a cabo por los científicos Yanjun Ma, Lirong Liang y Fanfan Zheng, se recopilaron las horas de sueño de 28.756 personas en China y el Reino Unido, a las que paralelamente se les realizaron pruebas cognitivas. Después, repitieron el proceso cuatro años más tarde. Todos tenían más de 45 años, la edad límite escogida para la aparición de los primeros síntomas de deterioro cognitivo.

Pero quizás lo más sorprendente fue el resultado obtenido. ¿Cuántas horas, de media, se deben dormir por la noche? No, no son ocho: la curva que se formó a raíz de los datos fue una forma de U invertida, cuyo centro eran siete horas de sueño. Esto quiere decir que las personas que duermen menos o más tienen un funcionamiento cognitivo más bajo. Y las personas que informaron dormir alrededor de cuatro horas o más de 10 horas por noche mostraron no solo un funcionamiento más bajo, sino también un deterioro cognitivo más rápido.

A pesar de la importancia del sueño evidenciada por los últimos estudios científicos, lo cierto es que todavía no le damos al descanso la importancia que merece. El 31% de los españoles piensa que sus problemas de sueño no son importantes, según el estudio '¿Cómo duermen los españoles?', realizado por Ipsos en colaboración con la Sociedad Española de Sueño (SES). Teniendo en cuenta que dormimos una media de 6,8 horas diarias, que el 75% de los encuestados se despierta al menos una vez por la noche y un tercio dice padecer insomnio, sí que debería ser un tema que nos preocupe.