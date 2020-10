Cómo evitar el 'ghosting' profesional: tres trucos para que lean tus emails.

En los últimos años, las relaciones sociales se han digitalizado hasta el punto de que incluso el amor se ha convertido en un negocio explotado por 'apps' y por gurús del ligoteo. En este contexto, términos como 'ghosting' cada vez son más frecuentes, aunque se refieran a cuestiones de toda la vida. Por eso, cuando hablamos de 'ghosting' profesional, en realidad estamos retratando el caso clásico de quien te ignora cuando le escribes un email; una práctica extendida en todas las empresas, tanto entre clientes como proveedores. Pero, ¿por qué sucede esto en el ámbito laboral? ¿Es lo mismo que cuando una persona que mantiene una relación desaparece del mapa?

Desde la red Zen Hustlers, dedicada a orientar a profesionales en el trabajo, explican que se trata de un problema amplificado por dos elementos actuales: la despersonalización de las relaciones sociales (ya no hace falta ni siquiera coincidir una vez con alguien para mantener un vínculo laboral estrecho) y la saturación en el trabajo debido a la multiplicidad de actores (ahora, se establecen más relaciones que antes con otros clientes o proveedores). Por eso, identifican tres tipos de perfiles que suelen llevar a cabo prácticas de 'ghosting', en función de su forma de relacionarse con los demás. Y ofrecen trucos para evitar ser ignorado.

1. Cuando hay un problema de comunicación

En esta situación, la persona está siendo engañada por alguien con una verdadera falta de comunicación. No se trata de una estrategia de negociación o de una mala praxis; simplemente, esa persona tiene problemas para relacionarse con los demás, siquiera virtualmente. Por eso, da igual que se le llame por teléfono, se le mande un Whatsapp o un email: han leído tu mensaje y, aún así, no son capaces de responder. ¿Qué se puede hacer?

Lamentablemente, este es el caso más extremo de todos y, a no ser que exista algún tipo de relación personal con el destinatario, resulta prácticamente inútil insistir. De hecho, desde Zen Hustlers recomiendan "dar un paso atrás y no tomárselo como algo personal", sino que se debe a un comportamiento poco profesional que no tiene remedio. Dejar de insistir es una buena forma de "conservar tu integridad" y no desesperar.

Otra opción es abordar frontalmente el problema: "Si tienes el coraje para llamarle por este motivo, hazlo. Es nuestro derecho ser escuchados y que nos contesten respetuosamente. Algunas personas a las que intentas llamar negarán de plano cualquier responsabilidad, pero sabemos que la que habla es su propia culpa. Otros pueden hacerse los tontos o ignorarte... Nunca podemos cambiar los comportamientos de los demás, pero podemos elegir con quién tratar en función de cómo interactúan en la vida".

2. Cuando se busca el problema de comunicación

El segundo perfil tiene que ver con rehuir conscientemente a los demás con una falta de comunicación deliberada. En este sentido, se utiliza el 'ghosting' como una acción intencional para manejar la relación con la otra parte, a pesar de que inicialmente se haya mostrado receptivo y haya habido una comunicación fluida.

Según Zen Hustlers, este cambio repentino en su estilo de comunicación se puede deber a diferentes miedos: a la confrontación, a la decepción, por vergüenza o, peor, por un ego autoinflado que implica no responder. "Los narcisistas prosperan en este viaje del ego. A sus naturalezas egoístas les sirve evitar, esquivar y desviar la responsabilidad y el respeto que los demás merecen. Les ofrece una falsa sensación de poder, control y dominio sobre otra persona", explican.

"Esta persona puede desviar y traspasar cada gramo de responsabilidad con respecto a esta falta de acción y, lo que es más importante, cualquier problema potencial que pueda haber causado a otros. Si puedes compartir el impacto real que ha tenido este silencio y de alguna manera la otra persona puede comprenderlo, entonces existe una pequeña posibilidad de redención de alguna forma. Aquí no hay garantías", apuntan.

3. Cuando se trata de algo inconsciente

Todos tenemos algún amigo que no se pone en contacto con nosotros durante un tiempo y, sin embargo, empieza todos sus mensajes de Whatsapp o llamadas con un "sé que soy un desastre, se me olvidó llamarte". En este sentido, ¿puede alguien estar ignorando a otras personas y ni siquiera ser plenamente consciente de ello?

Olvidarse inconscientemente de devolver una llamada o escribir un email a alguien a menudo tiene que ver con estrés que siente esa persona debido a la carga de trabajo que tiene. Padecer síndrome de Diógenes digital (no abrir ni borrar los emails de la bandeja de entrada) suele ser un buen indicador de que estamos ante una persona que nos ignora de un modo no intencional.

Por suerte, este tipo de perfiles son los más receptivos a cambiar una conducta de 'ghosting'. "Necesitan una enérgica llamada de atención, una bofetada de realidad que les recuerde sus compromisos más profundos y las responsabilidades reales en su función", explican desde Zen Hustlers.