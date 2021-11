Por qué es positivo conocer el sueldo de tus compañeros: expertos lo desvelan

Hoy en día existen muchas herramientas para conocer el rango salarial de una profesión. Algunas, como LinkedIn Salary, se basan en las contribuciones de los usuarios para realizar estadísticas sobre estas variaciones de sueldo en los diferentes sectores laborales o más allá del convenio colectivo. Esta función del conocido portal de empleo y 'networking' aterrizó en España en 2008 y gracias a ello son muchos los trabajadores pueden prepararse para la temida entrevista de la horquilla salarial en las entrevistas de trabajo. Muchos expertos en Recursos Humanos han apuntado que existe una cifra ideal que deberías decir durante estos procesos de selección y jugar con diferentes rangos sin que sean ni muy altos ni muy bajos que la cantidad marcada por el reclutador.

Conocer con antelación la retribución en cualquier profesión es una de las principales ventajas, pero existen muchas otras que tener en cuenta. Según un estudio realizado por dos profesores de economía, Zoe B. Cullen, de la Universidad de Harvard, y Ricardo Pérez-Truglia, de la Universidad de California, estar al día de este dato respecto al personal de un equipo puede ofrecer resultados muy positivos para las empresas, aunque también hay que tener cuidado con algunas de las desventajas. Es habitual que dependiendo del cargo o puestos en una empresa existan desigualdades en el salario de los trabajadores, pero tal y como apunta esta investigación, en ocasiones los empleados tiendan a subestimar el sueldo que ganan sus responsables y jefes.

Mejora la productividad de la plantilla

Desde el 14 de abril de 2021 todas las empresas tienen la obligación de cumplir con la normativa de transparencia y llevar un registro detallado de los trabajadores. Esta medida se adoptó con el objetivo de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres que desempeñen un mismo puesto dentro de la compañía. Esta nueva ley permite reducir la brecha de género que aún existe en muchos sectores laborales y según los datos del INE, la diferente se traduce en 89,5% del sueldo anual. En un principio esta información es sensible y personal, por lo que las empresas deben garantizar el derecho a la privacidad de los trabajadores para que no todo el mundo pueda acceder a ello, sin embargo, los representantes sindicales podrán verificar y revistar que no existen diferencias porcentuales significativas entre las retribuciones de hombres y mujeres.

Pero esta no es la única razón, Cullen y Pérez-Truglia han descubierto gracias a un experimento con más de 2.060 empleados de todos los niveles de un gran banco comercial en Asia, que quienes conocían el salario de sus jefes empezaron a trabajar más duro. Además, en muchos casos la plantilla tenía una idea equivocada del sueldo, especialmente pensando que era superior del real. "La gran mayoría de los encuestados no lo adivinó. De media, los empleados tienden a subestimar el salario de su gerente en un 14%", explican en el estudio. El resultado fue que aquellos que se encontraban unos peldaños por debajo del jefe aumentaron su productividad para tratar de alcanzar esos puestos. Por otro lado, descubrieron que los trabajadores se volvieron más optimistas sobre los salarios que ganarán dentro de cinco años.

Desigualdad salarial con otros compañeros

Mientras que comprendía que sus responsables ganasen más que ellos, la diferencia de sueldo en el plano horizontal, es decir, respecto a otros compañeros con puestos similares no se aceptaba con el mismo agrado. Los investigadores pidieron a los participantes estimar el salario medio de sus colegas, y aunque acertaron con mayor porcentaje, muchos descubrieron que podía haber una desigualdad del 10%. Esto se tradujo en una menor productividad por parte de la plantilla, pasando un 9,4% menos de horas en la oficina.

Por este motivo, los expertos consideran que hay que tener prudencia a la hora de facilitar esta información, ya que podría ser contraproducente motivar a los empleados solamente mediante aumentos. "Esto se puede evitar motivando a los trabajadores mediante el aumento de salario asociado a una promoción", determinan en base a los resultados del experimento.