Deja su trabajo en Netflix con un sueldo de 400.000 € tras cansarse de la rutina

Michael Lin trabajaba como ingeniero de software senior en Netflix desde el año 2017. Después de una temporada en Amazon, el profesional aceptó una oferta de la compañía de entretenimiento: "Ganaba 450.000 dólares al año, recibía comida gratis todos los días y tenía tiempo libre pagado ilimitado. Era el sueño de las grandes tecnológicas". Sin embargo, su paso por esta empresa duró poco tiempo.

En 2021, el empleado comunicaba a sus responsables su intención de abandonar Netflix. "Todos pensaron que estaba loco. Mis padres fueron los primeros en oponerse. Para ellos, mi renuncia fue desperdiciar su arduo trabajo de emigrar a los EE. UU" ha contado Lin a Insider. Pese a que intentaron retenerlo con mejores condicionales laborales y un mayor salario, el trabajador acabó dimitiendo.

Por qué se fue

Como todos los inicios, cuando el ingeniero comenzó en su puesto los días eran emocionantes y divertidos. "Trabajar en Netflix era como recibir un pago por trabajar en estudios de casos que se aprenden en los programas de MBA". Sin embargo, conforme pasaron los meses y los años, "el brillo comenzó a desaparecer".

Según ha explicado Lin, los proyectos y las reuniones se volvieron rutinarios y el trabajo como ingeniero comenzó a sentirse "como copiar y pegar". Este momento coincidió con el inicio de la pandemia. Esto provocó que todas las partes favoritas de su trabajo, "la socialización, los compañeros de trabajo, las ventajas", desaparecieran.

Las perspectivas profesionales también influyeron en esta decisión. El trabajador ha detallado que los objetivos de su equipo también comenzaron a divergir de sus metas laborales. Durante este tiempo, el profesional comenzó a participar menos en las reuniones y minimizó el trabajo que no era relevante para la gestión. "Mi única motivación al final fue intentar que no me despidieran".

Su despedida

Después de una revisión sobre su desempeño, el ingeniero tuvo una conversación profunda con su gerente. "Netflix ahorra dinero, el equipo encuentra una mejor opción antes y yo puedo hacer lo que quiero. Todos ganan", justificaba así su marcha. Poco tiempo después de este encuentro, tuvo una reunión final en la que Netflix acordó despedirle de manera preventiva.

Ahora Lin trabaja de forma autónoma. "Aunque recién estoy comenzando y todavía no tengo ningún flujo de ingresos confiable, voy a confiar en el proceso de que si hago un trabajo que me da energía, sucederán cosas buenas".