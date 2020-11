Las tres respuestas claves en una entrevista de trabajo, según Bill Gates

La destrucción de empleo a causa de la crisis del coronavirus ha provocado que muchos españoles tengan que buscar un nuevo trabajo. Ante las ofertas de empleo disponibles, la primera prueba a superar es la aceptación del currículum vitae. Una vez pasada la criba curricular, el objetivo de cualquier aspirante es conseguir una entrevista personal, un encuentro que puede llegar a resultar ser incómodo y con una presión extra en la era Covid donde la situación puede darse de manera telemática.

Un punto importante es tener el control de la situación e intentar controlar los nervios. Asimismo, otro de los trucos es anticiparse a alguna de las típicas preguntas y memorizar o interiorizar la contestación adecuada en la entrevista de trabajo. Es el consejo que da el fundador de Microsoft en una entrevista ficticia realizada por Stephen Curry, estrella de la NBA, para la serie 'State Of Inspiration'.

En el encuentro, el magnate simula el papel de candidato para un puesto vacante de programador junior y en ella da la respuesta idónea, según él, a tres preguntas claves para conseguir la oportunidad laboral. Para Gates, hay dos puntos importantes: la precisión al contestar y remarcar las expectativas de empleo. Además de ello, se debe destacar la capacidad del trabajo en equipo y mostrar iniciativa y las ganas de comenzar una nueva andadura profesional.

¿Por qué deberíamos contratarte?

Se trata de una de las preguntas más típicas de las entrevistas de trabajo. Para el entrevistado, lo más típico al encontrarse esta pregunta es enumerar los logros y los méritos del entrevistador. Sin embargo, para el fundador de Microsoft, la mejor manera es una respuesta concisa que evite al entrevistador revisar el currículum y aprovechar para mostrar que la actividad le apasiona.

En la simulación, Bill Gates contesta de manera concisa a la pregunta planteada: "Deberías mirar los códigos que he escrito. Escribo programas de software mucho más allá de las clases a las que asisto. Creo que he mejorado con el tiempo", apuntó. También se puede añadir aspectos de habilidades sociales y mostrar entusiasmo por incorporarse a la empresa: "Creo que puedo encajar bien con la gente, en general me gusta estar en un equipo. Además, me gustan las metas ambiciosas", apuntó Gates.

Definición de debilidades y fortalezas

Una de las clásicas preguntas en las entrevistas es preguntar acerca de las fortalezas o debilidades del entrevistado. En esa difícil pregunta, Gates usa una táctica para no caer en las cualidades personales es usarla para reforzar tus cualidades para el puesto. En ese sentido, el magnate usó otra disciplina con el fin de insistir en el puesto vacante: "No soy alguien que sepa mucho sobre marketing. No me gustaría ser vendedor", aunque en la misma respuesta también reconoce que trabajar con ese equipo también podría reportarle beneficios.

En el caso de las fortalezas, lo idóneo es encontrar una respuesta real, basada en tu preparación y en aquello que puede permitirte ser un valor añadido para la empresa. Gates contestó: "Seguí de cerca la historia de la industria y sé decir los grandes errores que se han cometido" y añadió varios puntos fuertes en los que puede especializarse un programador: la definición del producto y la creación del mismo son dos de mis especialidades".

Expectativas salariales

Es otra de las cuestiones más complicadas. Los expertos optan por no dar una cifra concreta y apostar por la ambigüedad. De la misma manera, Gates contestó sin aportar una cantidad, aunque con una declaración bastante atrevida: "Soy capaz de correr riesgo y creo que la empresa tiene un gran futuro, por lo que no me importaría obtener acciones como compensación". Aunque eso sí, el magnate señalaba que era importante que el salario se ajustara a las condiciones laborales.