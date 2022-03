La oferta con la que Steve Jobs trató de contratar a un trabajador y este rechazó

Steve Jobs ha sido uno de los empresarios más destacables y más reconocidos de Estados Unidos de las últimas décadas. Desde que cofundara Apple en el año 1976, el magnate se convirtió en uno de los rostros empresariales más famosos del país y su compañía tecnológica se situó como un referente mundial para el resto de negocios.

Sin embargo, no toda su trayectoria ha sido exitosa. Después de ser despedido de su propia empresa, en 1985 Jobs puso en marcha NeXT, una compañía con la que el magnate quería comenzar a construir computadoras para universidades e investigadores. Para su nuevo proyecto quiso contar con siete de sus antiguos compañeros de Apple. Las ventas comenzaron en el año 1989, fue en ese momento cuando Jobs se puso en contacto por carta con David Nagy, gerente de producto en Apple en ese momento, para ofrecerle un puesto de trabajo.

Los detalles de la oferta

Ahora esta misiva se ha vendido en una subasta de RR Auction por cerca de 30.000 euros. En ella, el empresario ofrece una posición "increíblemente genial" al gerente, con un salario de más de 72.000 euros al año, a través de pagos mensuales adelantados. Según expone el texto, el cargo que Jobs estaba ofreciendo a Nagy no tenía un título oficial, pero estaba dispuesto a abonar una cantidad muy elevada por lograr su traspaso.

Además de este elevado salario, el empresario se comprometía a pagar un bono de bienvenida de más de 4.000 euros: "Un bono de contratación de $5,000 que se pagará en su reunión de orientación para empleados de NeXT" señala la carta. Asimismo, Jobs detallaba algunos otros beneficios de pasarse a su empresa como seguros médicos, dentales, oftalmológicos y prenatales o la posibilidad de comprar acciones la compañía.

Un dato destacable, que para muchos ahora es algo obvio, es el hecho de que la empresa no permitiera fumar en sus instalaciones: "NeXT es un espacio de trabajo libre de humo" explicaba el magnate en su mensaje. Algo que pareció no convencer a Nagy, que desestimó la oferta. "Rechacé la oferta porque me encantaba mi trabajo en Apple y no creía que NeXT fuera a tener éxito, pero en retrospectiva, obviamente debería haber aprovechado la oportunidad" ha explicado el que fuera gerente de Apple.

Nagy se reunió en una ocasión con Jobs después de recibir la carta. Durante su encuentro, los dos estuvieron debatiendo sobre el proyecto que estaba lanzando el magnate estadounidense y el puesto que iba a ocupar: "La oferta era muy inusual, ya que no había título de trabajo, departamento o áreas específicas de responsabilidad". La insistencia de empresario llegó hasta el punto de llamar a la mujer del hombre para tratar de convencerlo.