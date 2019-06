Para que los robots no te quiten tu puesto la solución es trabajar un día a la semana

La automatización del trabajo ya es una realidad: de cara a 2030, las previsiones indican que en todo el mundo entre 75 y 375 millones de personas necesitarán un empleo como consecuencia directa de la automatización del trabajo. Por eso, la mayoría de los expertos ya no se dedica a alertar de los riesgos que supondrá la coexistencia de robots y humanos en las oficinas, sino que buscan soluciones para que no afecte a nuestra calidad de vida. Por eso, el último estudio de la Universidad de Cambridge, junto a la Universidad de Salford, señala cuál sería la mejor manera de que no existiese tal competencia con las máquinas en el futuro: trabajar un día a la semana.

Se trata de una batalla en la que los humanos tenemos todas las de perder: la IA es más rápida, eficiente y no se queja por sus derechos laborales, algo que en lo que claramente nos superan. El panorama es tan sombrío que en los próximos 20 años el 47% de los puestos de trabajo (en EEUU) estarán ocupados por robots, lo que siembra de dudas sobre el futuro del trabajo, especialmente para aquellos a quienes afecte más temprano esta automatización de la producción.

El proyecto conjunto entre Cambridge y Salford ha examinado la relación entre el número de horas de trabajo, la salud mental y la satisfacción vital de más de 71.000 personas en edad laboral en Reino Unido durante un período de nueve años, tal y como apunta 'CNBC'. A los participantes se les preguntó sobre aspectos como la ansiedad y los problemas de sueño que padecían para evaluar el estado de su salud mental. Según los investigadores, la conclusión es que la "dosis más efectiva" para una salud mental óptima es trabajar alrededor de un día a la semana.

Trabajar más de 8 horas a la semana no mejora la salud mental

Al tratarse de un estudio prolongado en el tiempo, los investigadores han descubierto que, a lo largo de los años, cuando las personas pasaban del desempleo o la crianza en el hogar a un trabajo remunerado de hasta ocho horas por semana, su riesgo de padecer problemas de salud mental se reducía en un promedio del 30%. En este sentido, según el informe, trabajar más de ocho horas a la semana no proporciona mejoras significativas a la salud mental.

Si bien los beneficios del empleo para la salud mental alcanzaron su máximo en las ocho horas de trabajo, la relación entre las horas de trabajo y la satisfacción vital fue ligeramente diferente en el estudio. En el caso de los hombres, la satisfacción en general aumentaba en un 33% con hasta ocho horas de trabajo remunerado por semana; sin embargo, las mujeres no señalaron un aumento similar en este aspecto hasta que la semana laboral alcanzaba las 20 horas.

Aunque en sus conclusiones sobre la satisfacción vital en relación con las horas trabajadas no se discrimina por sexos, los autores del estudio sí sugieren que para que todas las personas en edad laboral disfruten de los beneficios de salud mental asociados al empleo, la semana laboral debería reducirse drásticamente para que el trabajo disponible se pueda redistribuir y compartir.

Sin embargo, esta no es la única fórmula propuesta para minimizar los riesgos de la automatización en el trabajo. Algunos personajes de renombre, como Bill Gates, ven una posible solución en la cotización subrogada de las máquinas: la vida laboral de mi robot cotizará en lugar de la del trabajador y servirá para pagar los impuestos del trabajador. Los críticos a esta propuesta argumentan que, si bien ese escenario nos podría acercar a una equiparación del nivel de vida de todos los seres humanos, también nos podría llevar a un mundo distópico al más puro estilo 'Wall-e', la película de Pixar en la que la sociedad ha emigrado al espacio tras llenar la Tierra de contaminación y los robots han tomado el control mientras los humanos se degradan en una vida de ocio virtual.