Jubilados a los 30 años: así es como esta pareja ahorró casi 1 millón de euros

Las personas adultas pasan de media más de 40 años trabajando antes de poder jubilarse y suelen ser muchos los que desean que llegue ese momento de retiro lo antes posible para poder disfrutar de la vida sin obligaciones laborales. La clave para conseguirlo es ahorrar todo el dinero posible, una tarea que obviamente no resulta nada fácil con la cantidad de gastos diarios que hay que asumir.

Por ello, no son pocos los que se han unido a la corriente de jóvenes que renuncian al modo de vida habitual y optan por jubilarse lo antes posible. Hablamos del conocido como movimiento FIRE (Financial Independence and Early Retirement), que ya cuenta con un buen puñado de adeptos en Estados Unidos.

Estas personas aplican distintas estrategias de ahorro para acumular grandes cantidades de dinero que les permitan dejar lo antes posible sus trabajos y empezar a vivir tranquilos. Algunos optan por invertir mientras que otros prefieren reducir lo que gastan cada mes y llevar durante unos años una vida más austera. Tal es el caso de Steve Adcock y su mujer Courtney, quienes consiguieron ahorrar más de 700.000 euros para retirarse cuando aún eran jóvenes.

De trabajar 10 horas diarias a viajar por el mundo

Adcock y Courtney viven en Arizona y desde hace cuatro años están jubilados. Lo más sorprendente de este caso es que apenas habían cumplido los 30 años cuando decidieron dejar su trabajo y empezar a vivir la vida como ellos deseaban.

Cuando Steve se dio cuenta de que llevaba más una década pegado a una silla trabajando durante 10 o 12 horas al día, decidió cambiar su destino. "No podía pasarme el resto de mi vida frente a un ordenador", explica en CNBC. Él dejó su profesión en el sector de las tecnologías de la información en 2016, y un año más tarde su mujer abandonó su puesto como ingeniera. Desde entonces han viajado por todo el mundo en busca de nuevas aventuras.

Método de éxito para ahorrar

Sin embargo, la tarea para llegar hasta ahí no fue sencilla. En los años previos tuvieron que confeccionar un plan de ahorro muy estricto que implicaba reducir sus gastos un 70% para conseguir los mayores ingresos posibles en base a sus sueldos. La clave para hacerlo fue eliminar todas sus suscripciones mensuales, racionar el presupuesto para la compra y apostar por cuentas de ahorros o inversión que les generasen beneficios.

También tuvieron que reducir otras tentaciones. A pesar de su pasión por la gastronomía, optaron por salir a comer a restaurantes a una vez al mes y también tuvieron que empezar a conducir vehículos más baratos. Otras estrategias que tomaron para reducir los gastos fueron invertir en la eficiencia energética. Incorporaron placas solares en su tejado y compraron tanques de recolección del agua de lluvia para hacer su hogar más sostenible y reducir las facturas de la luz.

La regla del 4%

Los Adcock también usan la conocida 'regla del 4%', un método muy eficaz para ahorrar grandes cantidades de dinero. La técnica consiste quitar de sus fondos de pensiones ese porcentaje durante el primer año de jubilación sin que realmente afecte demasiado a sus inversiones. Esto puede repetirse durante 25 años ajustando la cantidad a las necesidades o inversiones y evitando acabar con todos los ahorros.

Hoy en día la pareja vive con más libertad, y aunque echan de menos algunos aspectos de su estilo de vida anterior, creen que la jubilación anticipada merece la pena. La manera que han encontrado para mantener sus ingresos se basa en realizar pequeños trabajos ocasionales y apostar por los fondos de inversión, según sus cálculos gastan de media unos 35.000 euros al año.

En los últimos 12 meses, Steve ganó 12.000 euros con un negocio de libros electrónicos y proyectos tecnológicos, mientras que Courtney obtiene un modesto sueldo con un canal de YouTube donde enseña a tejer. Para ella lo más gratificante es poder formar parte de diferentes asociaciones benéficas de su zona. "Ahora puedes trabajar gratis. Tiene muchas más opciones en términos de lo que puede hacer para ayudar y ser útil a los demás", explica.