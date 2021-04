La madre que gana 192.000 euros con su blog de cocina: así triunfan sus recetas

La australiana Claire McEwen es el ejemplo de cómo un blog puede convertirse en una enorme fuente de ingresos. Esta madre de dos niños comenzó a publicar recetas de cocina en su blog personal por hobby y para ocupar su tiempo: estaba al cargo de la familia ya que su marido se había ido a trabajar al extranjero, pero pronto sus recetas online empezaron a generar beneficios.

Las primeras recetas de 'Sprinkles and Sprouts' iban acompañadas de historias personales de sus hijos, principalmente de sus gustos gastronómicos. De este modo, el padre de los pequeños y otros familiares con residencia en el extranjero podían conocer de primera mano cómo se encontraban.

Estas recetas ganaron popularidad rápidamente. El blog le daba a Claire una media de 250 euros al mes, algo que le servía para pagar gastos del colegio. Ese era precisamente su objetivo soñado con las publicaciones.

Un curso de emprendimiento le cambió la vida

En declaraciones al diario 'Mandurah Mail', Claire explicó que su iniciativa comenzó cuando formó parte del curso para madres emprendedoras que se celebró en su ciudad, Mandurah, en 2016. "Me cambió la vida. Me dio confianza para hacer e intentar cosas", indicó.

Esta formación se complementó con una conferencia sobre blogs a la que acudió en Estados Unidos en 2018. "Me di cuenta de que los usuarios de blogs no solo estaban ganando dinero, sino que generaban empleos para hacer sus fotos, vídeos y ser sus asistentes personales. En Australia todavía no funciona así. Volví de la conferencia con muchas ideas que quería poner en práctica", explicó.

Nada más volver a su casa se puso manos a la obra. Se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar antes de que sus hijos se despertasen. Así invertía entre dos y tres horas a diario en su futuro blog.

De los inicios al trabajo SEO y de marketing

Los primeros posts del blog trataban sobre las recetas que se le ocurrían y, sobre todo, las que tenían que ver con la comida que le gustaba a sus hijos. En este sentido, triunfaban los platos de pasta y cenas de pechugas de pollo.

Sin embargo, con el crecimiento del blog en visitas, el contenido se orientó a las recetas que más interesan a la gente. Así consigue generar anualmente 192.000 euros y una agencia de marketing se encarga de publicitar su blog a cambio de comisiones. Un negocio muy rentable gracias al cual Claire no se plantea volver a su trabajo tradicional de profesora de ciencia en un colegio.