Las preguntas engañosas que te pueden hacer en cualquier entrevista de trabajo

Los entrevistadores ya saben que van a encontrarse con las mismas respuestas si siguen haciendo las mismas preguntas, especialmente en un momento donde se puede buscar fácilmente lo que pueden decir en determinadas ocasiones. Este artículo va dirigido a las personas que quieren cubrirse las espaldas para cuando las personas que decidirán si pasan a trabajar con ellos deciden usar alguna de las preguntas que se han puesto de moda recientemente:

"Dime un acto de generosidad que hayas hecho en las últimas semanas"

Dentro de la mentalidad de pillar desprevenido al entrevistado, los entrevistadores lanzan esta pregunta para hacer que una persone hable de lo que le parece bueno hacer y replicar. También es una manera de mostrar que en la compañía importa ser generoso. Lo mejor es ser honesto y hablar de las propias prioridades en cuanto al trato con el prójimo.

"Cuéntame de alguna vez que hayas abogado por la inclusión"

Las compañías son cada vez más conscientes de la importancia de generar un ambiente diverso e inclusivo, donde no se excluya a nadie, por lo que calibrar a un posible empleado sobre estos valores suele parecer una buena idea. Lo importante no es haber dirigido una manifestación ni haber llevado a cabo una iniciativa sin fines de lucro, sino transmitir una cierta voluntad a trabajar por lo que parece lo correcto en el propio espacio de trabajo, así como flexibilidad y capacidad de resolución de conflictos.

"¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera?"

Más allá del cliché de las fuerzas y debilidades de un entrevistado, a los entrevistadores les gusta que estos les pongan ejemplos prácticos de las maneras en que se han enfrentado a los contratiempos complicados y si estos tuvieron éxito, así como si han cambiado como trabajadores y personas. Valoran especialmente la capacidad de adaptación y la resiliencia, así que protagonizar una buena historia es clave para convencerlos de la propia valía.

"¿Te sientes más a gusto en un espacio ordenado o caótico?"

Esta es una pregunta difícil de pillar si no se le dedica un cierto tiempo para construir un argumento convincente. Lo mismo se puede decir de todas las respuestas que se pueden dar al entrevistador: es muy importante no intentar responder de manera automática, con lo primero que se nos pasa por la cabeza. Es muy probable que lo que se nos ocurra instantáneamente no sea la mejor respuesta, y en ciertas profesiones se valora la sangre fría en momentos de presión.

Volviendo a la pregunta, puede que la respuesta que más favorezca al interesado en el puesto dependa de la posición para la que está aplicando. Si se trata de un área creativa, de un oficio donde se valora la organización estricta de varios elementos o de un sitio con una jerarquía piramidal o más horizontal, esta pregunta va dirigida a hacerse una idea de lo bien que se puede ajustar una persona al lugar y la cultura del sitio.