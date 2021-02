El milagro de la 'caja tonta': por qué ver la televisión nos hace más tolerantes

Visto en retrospectiva, en 'Friends' -la sitcom por excelencia para toda una generación- hay numerosos clichés sexistas, machistas y racistas. No es de extrañar, pues su guión bebe directamente de la sociedad estadounidense de finales del siglo XX, cuando ni siquiera se hablaba del heteropatriarcado. Sin embargo, es precisamente esta serie -y otras de esta época- la que empieza a introducir elementos como la transexualidad del padre de Chandler o el matrimonio homosexual de la exmujer de Ross, cuando en EEUU no se legalizaría esta práctica hasta 20 años después... Todo un ejemplo de inclusión llevada a la denuncia social.

Quizás nos resulte chocante, pero representar en televisión una boda lesbiana en 1996 fue bastante controvertido. Pero lo cierto es que, gracias a esta subtrama de 'Friends', la homosexualidad se convirtió en un tema recurrente a lo largo de sus diez temporadas en antena. ¿Por qué hoy en día lo hemos normalizado? En parte, porque ver a grupos sociales o minorías interactuando entre sí tiene mayor efecto de lo que creíamos en el nivel de tolerancia y empatía de las personas, tal y como ya apuntaban varios estudios realizados en los últimos años.

Hasta ahora, la mayoría de estas investigaciones se habían centrado en la correlación entre ver programas centrados en miembros de grupos estereotipados y una reducción de los prejuicios. Es decir, que quienes crecimos viendo series como 'El príncipe de Bel-Air' o a Steve Urkel, probablemente somos menos propensos al racismo hacia las personas negras (concretamente). Sin embargo, lo cierto es que es difícil saber si ver estos programas reduce los prejuicios o, por el contrario, si realmente es más probable que las personas con menos prejuicios sean quienes más los vean.

Pero uno de los estudios más recientes ha intentado precisamente disipar este dilema procedimental. Publicado en 2020, se centró en que centenares de estudiantes universitarios que se habían declarado heterosexuales manifestaran sus actitudes hacia los homosexuales. Divididos en dos grupos, unos estudiantes no hicieron nada, mientras que los segundos vieron varios episodios de 'Queer as Folk' -la exitosa serie de principios de siglo que narra la historia de varios personajes LGTBI- durante 10 semanas consecutivas. Al final del estudio, el segundo grupo había reducido considerablemente su nivel de prejuicios hacia los homosexuales.

Otra novedad importante en este estudio es que en él se obligó a los participantes a ver episodios completos, no simples fragmentos, como en investigaciones anteriores. Es decir, que su intención era 'sumergir' a los estudiantes en la serie y los problemas y cuestiones morales representados en ella. Algo similar a lo que otra investigación llevada a cabo en 2017 por Sohad Murrar y Markus Brauer trató de hacer. Aquella vez, con prejuicios hacia los árabes, algo muy extendido en EEUU tras el 11-S.

Quizás, se trata del experimento mejor diseñado en este sentido: observaron los prejuicios hacia los árabes y musulmanes después de ver 'Little Mosque on the Prairie', una comedia canadiense sobre una comunidad musulmana en un pequeño pueblo de Saskatchewan. Dividieron a 193 adultos caucásicos, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, en dos grupos: la mitad vio seis episodios de 'Little Mosque' y la otra mitad vio seis episodios de 'Friends', precisamente. Calificaron sus sentimientos hacia varios grupos, incluidos los árabes, antes y después de ver cada serie. Y, nuevamente, de cuatro a seis semanas después.

Los investigadores encontraron que los sentimientos de los sujetos hacia los árabes se volvieron más positivos en un promedio de aproximadamente seis puntos en una escala de 100 en el grupo que vio 'Little Mosque', algo que persistió durante las siguientes semanas. Por el contrario, quienes vieron 'Friends' apenas disminuyeron su nivel de prejuicios hacia los árabes. ¿Por qué? Principalmente, porque se trata de un grupo étnico que apenas aparece en la serie y, ni mucho menos interactúa con el resto de grupos sociales: el capítulo más relevante en este sentido es en el que Chandler se tiene que ir a Omán (porque no quiere romper por enésima vez con Janice). Se le ve unos segundos antes de subir al avión hablando con una mujer árabe y ya directamente en casa cuando vuelve del viaje.