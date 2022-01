Los trabajos mejor pagados en 2022, sector por sector: hasta 287.500 euros

Durante el día de ayer, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció que el próximo 7 de febrero, la mesa de diálogo social se sentaría para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en 965 euros en 14 pagas. El objetivo es claro: que llegue alrededor de los 1.000 euros en 2022, para que a final de la legislatura llegue al 60% del sueldo medio. El Gobierno quiere mejorar el poder adquisitivo de quienes tienen los sueldos más bajos en nuestro país, más aún en un contexto marcado por la inflación.

Actualmente, el sueldo medio en España se sitúa alrededor de los 1.923,6 euros brutos mensuales, según datos de la Seguridad Social. Eso sí, todavía sigue habiendo diferencias sustanciales, no ya solo entre los sueldos de los directivos y los empleados, sino también por sectores. La consultora de selección de personal presente en más de una treintena de países, Hays, ha publicado recientemente la Guía anual del Mercado Laboral, en la que desgrana los salarios medios por sector y puesto en España. Los datos hablan por sí solos: las desigualdades de sueldo son de hasta 10 veces.

Atención al cliente: hasta 45.500 euros

Es uno de los sectores con mayor proyección en España, a pesar de lo cual los salarios llevan estancados en este sector durante los últimos años, según Hays. Por áreas, telecomunicaciones, banca, seguros y servicios financieros son las que más han crecido, mientras que los puestos mejor pagados son, por este orden, el de Director de Call Center, Customer Service Manager y Gerente de Plataformas Internas y Externas en Call Center.

Director de call center (experiencia de + 5 años): Hasta 45.500 euros en Barcelona Hasta 42.250 euros en Madrid Hasta 42.500 euros en Bilbao Hasta 40.500 euros en Sevilla Hasta 40.000 euros en Valencia Customer Service Manager: Hasta 36.500 euros en Barcelona Hasta 36.500 euros en Madrid Hasta 32.500 euros en Bilbao Hasta 30.500 euros en Sevilla Hasta 32.000 euros en Valencia

Banca: hasta 190.000 euros

A pesar de la creciente digitalización y pérdida de puestos de trabajo por la automatización del empleo, la banca sigue ofreciendo algunos de los salarios más competitivos hoy en día, precisamente en los puestos relacionados con la transformación digital, el control de riesgo y el Big data. Los tres puestos mejor pagados son el de Socio en Fusiones y Adquisiciones, Director en la misma área y Director de Reestructuración en Inversiones:

Socio (fusiones y adquisiciones) Hasta 190.000 euros en Barcelona Hasta 188.500 euros en Madrid Hasta 177.500 euros en Bilbao Hasta 172.500 euros en Sevilla Hasta 177.500 euros en Valencia Director/a de Reestructuración (inversión) Hasta 157.000 euros en Barcelona Hasta 158.500 euros en Madrid Hasta 142.000 euros en Bilbao Hasta 137.000 euros en Sevilla Hasta 137.000 euros en Valencia Managing Director (fusiones y adquisiciones) Hasta 152.500 euros en Barcelona Hasta 152.500 euros en Madrid Hasta 142.500 euros en Bilbao Hasta 147.500 euros en Sevilla Hasta 152.500 euros en Valencia

Ciencia y salud: hasta 125.000 euros

Tras la desaceleración de los últimos años, en 2022 la variación salarial ha vuelto a incrementar en este sector, debido sobre todo, a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, tal y como señala Hays. Así las cosas, ofrece algunos de los sueldos más competitivos de todos los sectores, especialmente en Medicina y Ventas. Por eso, los tres puestos mejor pagados son el de Director Médico, Business Unit Manager (ventas) y Director Comercial.

Director médico (+10 años de experiencia): Hasta 125.000 euros en Barcelona Hasta 125.000 euros en Madrid Hasta 125.000 euros en Bilbao Hasta 125.000 euros en Sevilla Hasta 125.000 euros en Valencia Business Unit Manager (+10 años de experiencia): Hasta 117.500 euros en Barcelona Hasta 117.500 euros en Madrid Hasta 117.500 euros en Bilbao Hasta 117.500 euros en Sevilla Hasta 117.500 euros en Valencia Director comercial (+10 años de experiencia): Hasta 113.500 euros en Barcelona Hasta 113.500 euros en Madrid Hasta 113.500 euros en Bilbao Hasta 113.500 euros en Sevilla Hasta 110.000 euros en Valencia

Construcción e inmobiliaria: hasta 105.000 euros

Tal y como explica, Hayss, en un momento en que la economía se recupera de la crisis de la pandemia, las previsiones del sector son "muy positivas". Se han reactiva las inversiones y las oportunidades de negocio, remontando la actividad a niveles similares a tiempos pre-pandemia. En este sentido, los puestos mejor remunerados son el de Director General de una constructora, el de Director General de una promotora y el de Director Técnico de una promotora.

Director general. Promotora inmobiliaria (+10 años de experiencia): Hasta 105.000 euros en Barcelona Hasta 107.500 euros en Madrid Hasta 85.000 euros en Bilbao Hasta 82.000 euros en Sevilla Hasta 90.000 euros en Valencia Director técnico. Promotora inmobiliaria (+10 años de experiencia): Hasta 85.000 euros en Barcelona Hasta 85.000 euros en Madrid Hasta 75.000 euros en Bilbao Hasta 74.000 euros en Sevilla Hasta 72.000 euros en Valencia ​Director técnico. Promotora inmobiliaria (+10 años de experiencia): Hasta 100.000 euros en Barcelona Hasta 100.000 euros en Madrid Hasta 95.000 euros en Bilbao Hasta 95.000 euros en Sevilla Hasta 95.000 euros en Valencia

Digital: hasta 115.000 euros

El sector digital es uno de los que mayor proyección presenta en el medio y largo plazo. Las áreas que serán tendencia en 2022, según Hays, son la publicidad programática y el aumento de audiencias y usuarios en redes sociales. Por eso, los tres puestos mejor pagados son: Director Digital, Director de E-commerce y Director de Programática.

Director digital. Management (+ 8 años experiencia) Hasta 115.000 euros en Barcelona Hasta 115.000 euros en Madrid Hasta 92.500 euros en Bilbao Hasta 92.500 euros en Sevilla Hasta 92.500 euros en Valencia Director de Programática. Management (+ 8 años experiencia) Hasta 80.000 euros en Barcelona Hasta 80.000 euros en Madrid Hasta 65.000 euros en Bilbao Hasta 65.000 euros en Sevilla Hasta 65.000 euros en Valencia

Finanzas: hasta 137.500 euros

Tras la crisis sufrida en 2020, las empresas apuestan ahora por incorporar talento con gran capacidad de adaptación y de resolver problemas dentro de los departamentos financieros, explica Hays. Es de los sectores más estables en los últimos años, a pesar de que algunas áreas como la Auditoría cada vez despiertan menos interés en las nuevas generaciones. Hays lo atribuye a un mayor interés por conciliar la vida laboral y personal. Sea como fuere, los mayores sueldos son para el CFO de una gran empresa, el Responsable de Control de Gestión y el Responsable de Controlling Financiero y Reporting.

CFO (Gran empresa) + 10 años de experiencia: Hasta 137.000 euros en Barcelona Hasta 165.000 euros en Madrid Hasta 120.000 euros en Bilbao Hasta 105.500 euros en Sevilla Hasta 105.500 euros en Valencia

Ingeniería: hasta 120.000 euros

Tal y como destaca Hays, continúa el acercamiento de la contratación de perfiles de calidad, software engineer e ingenieros de diseño en el ámbito de la electrónica, dada la tendencia hacia la digitalización de la industria, que se prevé en aumento. Las áreas con mayor proyección son, según Hays, Alimentación, Automoción, Electrónica, Plásticos y Química, mientras que los puestos con mayor remuneración son: Director Industrial Corporativo, Director Industrial de una gran empresa y Director Lean Manufacturing Corporativo.

Director/a Industrial Corporativo/a (+ 10 años): Hasta 120.000 euros en Barcelona Hasta 120.000 euros en Madrid Hasta 85.000 euros en Bilbao Hasta 90.000 euros en Sevilla Hasta 120.000 euros en Valencia Director/a de Operaciónes Gran Empresa (+ 10 años): Hasta 105.000 euros en Barcelona Hasta 95.000 euros en Madrid Hasta 87.500 euros en Bilbao Hasta 87.500 euros en Sevilla Hasta 93.000 euros en Valencia

Legal: hasta 287.500

Es el sector mejor pagado en estos momentos en España, con los sueldos más altos para el cargo de Socio de cuota en Consultoría o en un Despacho Nacional.

Socio/a de Cuota (Consultoría) Hasta 287.500 euros en Barcelona Hasta 325.000 euros en Madrid Hasta 237.500 euros en Bilbao Hasta 237.500 euros en Sevilla Hasta 237.000 euros en Valencia Socio/a de Cuota (Despacho Nacional) Hasta 225.000 euros en Barcelona Hasta 275.000 euros en Madrid Hasta 215.000 euros en Bilbao Hasta 195.000 euros en Sevilla Hasta 200.000 euros en Valencia

Tecnologías de la Información: hasta 230.000 euros

El sector de IT ha sido uno de los menos afectados por la pandemia, no solo en España, sino a nivel mundial. Si bien es cierto que, tal y como indica Hays, en abril percibimos un estancamiento, debido a la alta demanda en la pandemia, las ofertas no han dejado de crecer en los últimos meses.