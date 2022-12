Despedida por publicar vídeos a TikTok cuando estaba de baja por lumbalgia

Cuando sufrimos un accidente laboral o incluso fuera de nuestro puesto de trabajo, en muchas ocasiones necesitamos coger una baja por la situación de incapacidad de realizar las funciones correspondientes. En muchos casos, lo que podremos o no hacer ante estas circunstancias dependerá del tipo de lesión que hemos sufrido, pero lo cierto es que la normativa laboral no específica aquello que no está permitido. Eso sí, hay ciertos aspectos lógicos que conviene evitar si pueden empeorar la dolencia para no tener problemas ante un juez.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a la empleada de un supermercado de Castilla y León, que estando de baja por incapacidad como consecuencia de una lumbalgia, grabó y subió a su cuenta de TikTok una serie de vídeos bailando. Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), en concreto el Juzgado de lo Social n.º 2 de Burgos, estos vídeos son considerados una prueba válida para avalar el despido procedente.

El caso ocurrió el pasado 14 de septiembre de 2021, momento en el que la empresa despidió a la empleada tras descubrir estos contenidos en la red social que podían afectar a su recuperación. La mujer, que tenía más de 15 años de experiencia en el sector y llevaba de baja más de nueve meses por una afección de lumbalgia.

Bailes en una cuenta pública de TikTok

La trabajadora estuvo en situación de incapacidad temporal por el diagnóstico de lumbalgia, desde el 30 de enero de 2021 hasta el 29 de enero de 2022, tras el agotamiento del plazo máximo de duración de 365 días. Durante esos meses estuvo renovando la baja con partes médicos justificados que indicaban que seguía teniendo dolencias. Sin embargo, los jueces consideran que los movimientos realizados en estos vídeos de TikTok eran incompatibles con su estado de salud.

La jefa de zona, que se percató de estos vídeos en la red social, informó al departamento de Recursos Humanos y la empresa inició una investigación revisando la cuenta que era pública y accesible a todo el mundo. "Se ha podido constatar que, desde la fecha de baja, y hasta el 10 de septiembre, ha realizado multitud de publicaciones a modo de videos con el citado perfil.

En ellos, baila, se mueve y actúa de un modo, que es incompatible con la lesión diagnosticada en enero de 2021. Lo que estaba diagnosticado como un proceso corto en cuanto a su curación, se ha convertido en una exposición viral de videos, que demuestran el fraude al sistema de prestaciones, y una falta de respeto a la empresa y a sus compañeros.", señala la sentencia.