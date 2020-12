La regla de oro de Jeff Bezos: perder el tiempo cada mañana para producir más.

Cuando se levanta por la mañana, Jeff Bezos probablemente no sea muy distinto del resto de los mortales: apaga el despertador, hace una visita al baño, se prepara un legañoso y torpe café mientras lee las noticias o los mensajes que le hayan podido llegar al Whatsapp en las últimas horas... Por sorprendente que parezca, una persona que gana 87.500 dólares por minuto tiene las mismas necesidades que los demás. E, incluso, los hábitos aparentemente menos productivos: es conocida su norma de no programar reuniones antes de las 10 mañana o de dedicar un tiempo a la semana simplemente a pensar junto a su equipo en nuevas ideas para Amazon; pero también lo es que una de sus reglas de oro es perder el tiempo cada mañana para ser más productivo durante el resto del día.

¿Perder el tiempo? Efectivamente, al menos en términos de productividad. Durante las primeras horas del día, Bezos prefiere dedicarse a lo que los estadounidenses denominan 'puttering time', que viene a ser ese tipo de actividades sin importancia que nos llenan el tiempo libre; banalidades que nos permiten desconectar de todo y de todos, permitiéndonos simplemente conectar con nosotros mismos. Porque para el hombre más rico del mundo el tiempo libre es tan valioso (o incluso más) como para el resto de los mortales. De ahí que sea importante escoger y definir ese tiempo en el que no vamos a permitir que nada externo nos perturbe, ya sea haciendo yoga o viendo vídeos educacionales, como hace cada mañana Bill Gates.

Según el libro que recientemente ha publicado Walter Isaacson, 'Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos', el fundador de Amazon afirma que perder el tiempo en términos de productividad es una actividad matutina que valora enormemente: "Me levanto temprano. Me acuesto temprano. Me gusta leer el periódico. Me gusta tomar café. Me gusta desayunar con mis hijos antes de que lleguen a la escuela". En realidad, se trata de una idea que soltó durante su intervención en el Economic Club of Washington en 2018, aunque se incluye en el nuevo libro. "Así que mi tiempo libre es muy importante para mí", añade, incidiendo en la importancia del descanso para rendir a máximo nivel el resto de la jornada.

Dormir 8 horas y sin reuniones hasta las 10 de la mañana

En esa misma conferencia citada en el libro, Bezos revelaba otros de sus secretos para maximizar su productividad. Durante su intervención, aseguraba que duerme ocho horas diarias, un hábito que le permite empezar el día a tope: "Pienso mejor, tengo más energía, mi estado de ánimo está mejor". En esencia, se trata de seguir a pies juntillas las recomendaciones de los científicos en los últimos años, en los que diversos estudios han demostrado que dormir bien es clave para organizar nuestra mente, contribuye a la toma de decisiones e, incluso, está relacionado con un mejor control financiero.

Hay mucha gente que es incapaz de desayunar tranquilo, viendo las noticias, leyendo el periódico o simplemente charlando sosegadamente con su familia. Pero esa es precisamente otra de las reglas de oro de Jeff Bezos: no desayunar deprisa y corriendo para empezar a trabajar desde primera hora del día. La razón es que la mayoría de las personas necesitamos desperezarnos y dedicarnos a nosotros mismos un tiempo por las mañanas para ir 'arrancando' poco a poco. En este sentido, las últimas investigaciones sugieren que las reuniones a las 8 de la mañana no suelen ser muy productivas, ya que nuestro cerebro a esas horas suele estar despertándose. Según Bezos, es preferible preparar reuniones de "alto coeficiente intelectual", comenzando como pronto a las 10 de la mañana y terminando antes de comer.

A esto hay que añadir su particular método para la toma de decisiones. "Si tomo tres buenas decisiones al día, es suficiente. Deben ser de la mejor calidad posible", señalaba Bezos en aquella conferencia. Sin embargo, esto no significa aletargar el proceso de toma de decisiones; al contrario, "de alguna manera hay que tomar decisiones de alta calidad y con alta velocidad. Es fácil para las startups, pero supone un gran reto para las organizaciones grandes". A lo que se refiere Bezos es que la intuición puede parecer el camino más corto para decidir algo, pero casi nunca es el acertado. En este sentido, una de las claves es esperar a reunir la mayor cantidad de información posible o buscar otras perspectivas.