Apple se queda sin tiempo para salvar a su reloj del veto comercial por violar patentes

Apple está a pocos días de una prohibición en Estados Unidos para la venta de sus relojes inteligentes (Apple Watch), pero la tecnológica de Cupertino está trazando una misión de rescate antes de Navidad para salvar un negocio de 17.000 millones de dólares anuales. El plan incluye correcciones de software y otras posibles soluciones alternativas, según informa Bloomberg.

Los ingenieros de la empresa están compitiendo para realizar cambios en los algoritmos del dispositivo que miden el nivel de oxígeno en la sangre del usuario, una característica que Masimo Corp. ha argumentado infringe sus patentes. Están ajustando cómo la tecnología determina la saturación de oxígeno y presenta los datos a los clientes, según personas familiarizadas con el plan.

Se trata de un esfuerzo de ingeniería de alto riesgo, diferente a cualquier otro emprendido por Apple hasta ahora. Aunque los productos del fabricante de iPhone han sido prohibidos previamente en ciertos países debido a disputas legales, esta restricción afectaría a uno de los mayores generadores de ingresos de Apple en su país de origen, y en plena época navideña.

Salvo un veto de última hora por parte de la Casa Blanca, la prohibición impuesta por la Comisión de Comercio Internacional entrará en vigor el 25 de diciembre. Apple podría llegar a un acuerdo con Masimo, aunque generalmente prefiere no seguir esa vía. Y las dos compañías no parecen haber entablado conversaciones en ese sentido. Por ahora, Apple se centra en modificar su tecnología e intentar ganarse el favor de los reguladores después de la violación de patentes.

Si la prohibición se mantiene, Apple está trabajando en una serie de opciones legales y técnicas. Ya ha comenzado a preparar sus tiendas para el cambio. Envió nuevos letreros a sus puntos de venta que promocionan el Apple Watch sin mostrar fotos de los modelos Series 9 y Ultra 2, dos modelos señalados por la prohibición. El reloj SE de gama baja de la empresa seguirá estando disponible.

Apple planea dejar de vender los relojes prohibidos en su sitio web el jueves y luego retirarlos de sus aproximadamente 270 tiendas físicas antes del 24 de diciembre. La noticia provocó una caída de menos del 1% en las acciones de Apple el lunes, mientras que las acciones de Masimo aumentaron un 3,2% y un 1% el martes.

Apple, bajo el peso de la ley

En un comunicado, Masimo dijo que la decisión de prohibir los modelos de Apple Watch "demuestra que incluso la compañía más poderosa del mundo debe cumplir con la ley". El trabajo dentro de Apple sugiere que la empresa cree que los cambios de software, en lugar de una revisión de hardware más complicada, serán suficientes para que el dispositivo regrese a los estantes de las tiendas.

Sin embargo, las patentes en el centro de la disputa están relacionadas principalmente con hardware, incluida la forma en que la luz se emite en la piel para medir la cantidad de oxígeno en la sangre de una persona. Una portavoz de Apple dijo que la empresa está trabajando en presentar una solución alternativa a la agencia de aduanas de EEUU, que es la encargada de aprobar cambios para que un producto vuelva al mercado.

Masimo ha dicho que una solución de software será insuficiente. "El hardware necesita cambiar", dijo el fabricante de dispositivos médicos. La prohibición de la ITC tomará la forma de una restricción de importación que hará imposible que Apple venda el dispositivo en EEUU. La empresa depende de proveedores en el extranjero para los componentes del reloj y su ensamblaje.

Por lo general, este tipo de disputas se resuelven antes de llegar a este punto, dijo Evan Zimmerman, cofundador y director ejecutivo de Edge, que desarrolla software para la redacción de patentes. "Este tipo de disputas que conducen a restricciones de importación son raras y a menudo se utilizan como palanca en las negociaciones de acuerdos. Puede ser un desafío para Apple resolver la disputa con ajustes de software, dada la amplitud de las patentes de Masimo", apuntó Zimmerman.

Pero Apple podría argumentar plausiblemente que el software controla cómo funciona el dispositivo, según los expertos. Si bien la empresa está trabajando en soluciones tanto de hardware como de software, llevar realmente la nueva tecnología al mercado llevará tiempo. El proceso de prueba de software interno de Apple es extenso, por una buena razón. La empresa necesita asegurarse de que cualquier cambio no afecte otras funciones del reloj inteligente. Los ajustes también pueden necesitar pruebas adicionales dada su finalidad médica.

Solo la Casa Blanca puede salvar a Apple

En un escenario en el que Apple necesite retirar hardware de su dispositivo, producir y enviar nuevos modelos podría llevar al menos tres meses, según una persona familiarizada con las operaciones de la empresa. Y eso no tiene en cuenta cuánto tiempo llevará a la agencia de aduanas aprobar el movimiento.

La función de oxígeno en sangre se agregó por primera vez al Apple Watch en 2020 con el modelo Series 6. En ese momento, la pandemia de coronavirus estaba en su apogeo y algunos médicos usaban los niveles de oxígeno en sangre para evaluar el impacto del virus en la capacidad de respiración de los pacientes. La función monitorea los niveles de una persona durante todo el día. Un usuario también puede obtener una lectura actual, que lleva unos 15 segundos.

La capacidad también se incluyó en el Apple Watch Series 7 y Series 8. Apple dejó de vender el Series 7 cuando se lanzaron nuevos modelos, pero el Series 8 sigue estando disponible como un dispositivo renovado. Si la prohibición entra en vigor, esas ventas también tendrán que detenerse.

La prohibición de la ITC solo se aplica a los canales de venta directa de Apple, por lo que los minoristas de terceros como Walmart Inc., Best Buy Co. y Target Corp. pueden seguir ofreciendo el dispositivo. Tanto Walmart como Best Buy dijeron el lunes que no tienen planes de detener las ventas.

Apple ha utilizado cada vez más características de salud y seguridad para comercializar sus relojes inteligentes, ayudando a convertir la línea en un importante impulsor de crecimiento en los últimos años. Los analistas estiman que generó $16.9 mil millones en ingresos para Apple en el año fiscal 2023, frente a los $9.1 mil millones anuales de hace cinco años.

Aunque eso es una fracción de los 200.000 millones de dólares generados por el iPhone, el reloj también ayuda a mantener a las personas dentro del ecosistema de Apple. No está claro si la Casa Blanca finalmente otorgará a Apple un aplazamiento. Un funcionario de la administración dijo que la representante comercial de EEUU, Katherine Tai, está manejando la revisión y considerando cuidadosamente todos los factores en la disputa.

La Casa Blanca tiene el poder de vetar decisiones de la ITC, y la administración Obama hizo exactamente eso con la prohibición del iPhone en 2013 en EE. UU. Pero esa decisión se originó a raíz de una pelea de patentes con Samsung Electronics Co., con sede en Corea del Sur. Masimo está ubicado en Irvine, California, lo que significa que el gobierno tendría que elegir una empresa estadounidense sobre otra. En su declaración, Masimo dijo que la decisión de la ITC siguió un proceso legal exhaustivo y "debería ser respetada".