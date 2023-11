El BCE avisa de que un aumento del gasto público puede forzar a subir más los tipos. 

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha incidido en la importancia de que los países del euro sean prudentes desde el punto de vista fiscal, ya que un gasto excesivo les podría obligar a subir los tipos de nuevo para contrarrestar el mayor gasto aportado por unas políticas fiscales expansivas. En el marco del 'Global Boardroom' organizado por el diario 'Financial Times', la responsable del organismo con sede en Fráncfort también ha avisado de que los precios podrían repuntar en los próximos meses por la extinción del efecto base energético.

En este sentido, la jefa del instituto emisor paneuropeo ha señalado que podría observarse una próxima subida de la inflación a pesar de la notable caída del dato de octubre, que se situó en el 2,9% desde el 4,3% de septiembre. "Habrá un repunte de cifras probablemente más altas en el futuro, y eso es algo que esperamos ya", ha afirmado. Según ha explicado, la ralentización de este proceso es achacable a que los altos precios de la energía dejarían de estar presentes en las comparaciones realizadas en términos interanuales, por lo que "se perdería el efecto base" ya en enero o febrero.

No obstante, ha reiterado, que si se mantienen los tipos en el nivel actual del 4,5% por un tiempo "suficiente", la tasa de inflación volverá al 2% que define la estabilidad de precios. "Estamos en un nivel en el que creemos que, de mantenerse el tiempo suficiente, y este 'tiempo suficiente' no es una frivolidad, (la inflación) regresará al objetivo del 2% a medio plazo", ha asegurado. El BCE rompió una racha de diez subidas de los tipos consecutivas el mes pasado, pero los expertos estiman que el próximo paso de la entidad europea debería ser un recorte del precio del dinero.

No obstante, Lagarde ha señalado que aún hay riesgos para la inflación si hay otro "choque" en el sector energético. "No podemos asumir que esta tasa general del 2,9% puede darse por sentada", ha dicho Lagarde, para añadir que la reciente caída de la inflación impulsada por una reducción en los precios de la energía "probablemente no continuará".

La inflación de la eurozona retrocedió en octubre a una tasa interanual del 2,9%, casi un punto y medio menos que en el mes anterior, el dato más bajo desde agosto de 2021. La inflación subyacente -que excluye el efecto de los precios de energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco, que sirven de referencia para el BCE para fijar su política monetaria- se situó a su vez en el 4,2%, tres décimas menos que en septiembre.