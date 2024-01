El vuelo del 160% en Bitcoin en un año: del clima optimista por los ETF a la avaricia

El sentimiento de fatalidad que se apoderó de los mercados de criptomonedas a finales de 2022 después de pérdidas de 1,5 billones de dólares ha dado paso, 12 meses después, hacia un sentimiento muy diferente: la avaricia. El Bitcoin ha regresado con una subida de más del 160% en 2023, lo que ha añadido alrededor de 530.000 millones a su capitalización de mercado. A su paso, decenas de tokens más pequeños, desde Solana, respaldado por Sam Bankman-Fried, hasta memecoins temáticas de perros y ranas, despegaron mientras los inversores abrazaban nuevamente el riesgo. Un inversor que invirtió 100.000 dólares de Solana a principios de 2023 ahora tendría una ganancia de más de 800.000.

Gran parte de esta bonanza se fundamenta en el optimismo de que los reguladores estadounidenses pronto darán su primer visto bueno a un fondo cotizado en bolsa (ETF) que invierte directamente en Bitcoin. Los inversores sabrán antes del 10 de enero si esa apuesta, que los entusiastas de las criptomonedas consideran casi segura, se materializa. "La aprobación de los ETF de contado será un catalizador importante, definitivamente generará un shock de demanda" ya que los inversores convencionales actualmente carecen de un canal de inversión "de alta capacidad y compatible" para el token, aseguró Michael Saylor, cofundador de MicroStrategy, gran propietario de Bitcoins, en Bloomberg Television.

Los mercados de activos digitales todavía tienen muchos detractores que argumentan que las criptomonedas son fundamentalmente sin valor y un refugio para criminales. Binance, el mayor exchange, acordó en noviembre pagar una multa de 4.300 millones por una serie de violaciones y el director ejecutivo Changpeng Zhao se vio obligado a renunciar. Bankman-Fried ha sido encarcelado por fraude en FTX, y la liquidez aún no se ha recuperado por completo del colapso de su imperio.

Aquí hay una selección de gráficos que muestran cómo le fue a las criptomonedas en 2023. La subida de Bitcoin este año superó a las acciones y al oro. Los partidarios dicen que un evento cuadrienal previsto para 2024 conocido como el halving —o halvening— reducirá el crecimiento del suministro, proporcionando un apoyo al token junto con la demanda potencial de ETF. La criptomoneda dominante todavía se negocia muy por debajo de su récord de noviembre de 2021, casi 69.000 dólares.

Las empresas mineras de Bitcoin como Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Platforms Inc., el principal exchange de criptomonedas Coinbase Global Inc. y la empresa de software convertida en inversor de Bitcoin, MicroStrategy, todas aumentaron a medida que se recuperaron los mercados de criptomonedas. La ganancia de casi el 400% de Coinbase resistió una demanda de la Comisión de Valores y Bolsa por supuestamente operar una plataforma no registrada, una acusación que la empresa disputa.

Los derivados de Bitcoin vieron un aumento de actividad en 2023. El interés abierto de las opciones de Bitcoin en Deribit —el mayor exchange de opciones de criptomonedas— superó los 16.000 millones por primera vez en diciembre, según CCData. El interés abierto de los futuros de Bitcoin también alcanzó niveles históricos en CME Group, que ahora compite con Binance por ser el principal mercado para tales instrumentos.

El sector de finanzas descentralizadas aún no se ha recuperado del colapso de más de 40.000 millones del proyecto de stablecoin TerraUSD en 2022. Una excepción es el staking líquido, donde el valor total de activos bloqueados alcanzó un récord este año, según datos de DefiLlama. Los protocolos de staking líquido ofrecen un acceso más fácil a las recompensas obtenidas cuando se comprometen tokens para ayudar a operar blockchains. El staking se hizo más popular en Ethereum después de la actualización Shanghai de la red en abril.

Los volúmenes de negociación semanales de tokens no fungibles —colecciones digitales— han aumentado desde mínimos de menos de 50 millones en octubre, alcanzando alrededor de 180 millones este mes, según cifras de Nansen. Pero son una fracción de los 1.800 millones máximos vistos en 2022, lo que sugiere que en general, las cripto tienen mucho trabajo por hacer para reavivar el nivel de interés que el sector atrajo durante la pandemia, cuando el mundo financiero estaba inundado de estímulos fiscales y monetarios de gobiernos y bancos centrales.

Aunque el precio de Bitcoin ha aumentado, el mercado de criptomonedas todavía muestra cicatrices por el colapso de la plataforma FTX de Bankman-Fried y su casa de trading Alameda Research en noviembre de 2022. La caída contribuyó a una disminución en la liquidez, dificultando el comercio del token. La profundidad del mercado, o la capacidad del mercado de criptomonedas para manejar órdenes relativamente grandes sin afectar indebidamente los precios, ilustra el problema. El valor diario de las operaciones que caen dentro del 1% del precio medio de Bitcoin en los exchanges centralizados ha disminuido un 55%, a alrededor de $680 millones desde tanto como 1.500 millones en abril del año pasado, según datos de Kaiko.

Hubo grandes cambios en la participación en el mercado de los exchanges de criptomonedas este año. Binance sigue siendo el mercado más grande, pero su participación en el trading spot cayó a alrededor del 44% a mediados de diciembre desde más del 65% a principios de 2023, según Kaiko. Plataformas centradas en Asia como Upbit, Bybit y OKX captaron gran parte del negocio que Binance perdió.

Movimientos en la buena dirección

Mientras tanto, algunos de los principales actores del sector siguen dando pasos fuera de la escena. Grayscale Investments anunció el martes que Barry Silbert, quien también es fundador y director ejecutivo de su empresa matriz, Digital Currency Group, renunció como presidente y será sucedido por Mark Shifke. La acción se produce antes del plazo del 10 de enero para que la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. decida si otorga su primer beneplácito para un ETF de Bitcoin al contado. Grayscale busca la aprobación para convertir su fideicomiso de Bitcoin, el más grande del mundo, en un ETF.

"La renuncia de Silbert se ve como un sentimiento positivo en general para la demanda de Bitcoin", explicó Hayden Hughes, cofundador de la plataforma de comercio social Alpha Impact. "También hay expectativas de que después de la renuncia de Silbert, la SEC podría permitir que otros productos de Grayscale se enumeren como ETF, lo que está impulsando la demanda institucional en Grayscale Bitcoin Cash Trust". El Grayscale Bitcoin Cash Trust se disparó un 18% el martes en un volumen de operaciones que fue más de siete veces el promedio diario de seis meses, según datos recopilados por Bloomberg. Grayscale no respondió de inmediato a una solicitud de comentario por correo electrónico.

Un tema clave es si una aprobación real de los productos estimulará la toma de ganancias, basándose en el dicho de que los inversores "compran el rumor y venden la noticia". Dicho de otra manera, la posible interés en los ETF de Bitcoin al contado planeados por empresas como BlackRock Inc. y Fidelity Investments sigue siendo incierto. "El mercado está 'casi seguro' de que la SEC otorgará permiso para los ETF de Bitcoin al contado antes del 10 de enero", añadió Nic Carter, socio fundador de Castle Island Management LLC, en Bloomberg Television.

Los fondos ampliarán la base de inversores en criptomonedas a medio plazo, dijo, mientras señalaba la posibilidad de un "evento de venta de noticias" en el período más inmediato. El avance de Bitcoin este año también ha sido impulsado por expectativas de una disminución de las tasas de interés en EE. UU. El rally ha reparado parcialmente el daño de una caída precipitada en 2022 que resonó en toda la industria criptográfica pero sigue lejos de su récord de la era pandémica de 2021, casi 69.000 dólares, cuando los criptoinversores eran legión.