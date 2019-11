Santander ve guerra de ofertas por BME y a Börse en ventaja respecto a Euronext

Posible guerra de ofertas por BME, el operador de la bolsa española. SIX Group lanzaba esta semana una oferta pública de adquisición (opa) en efectivo por BME y ofrecía 34 euros por título. Además, antes de esta oferta también se conocía que Euronext estaba en contactos con la compañía española para estudiar una posible oferta, por lo que los gestores de la bolsa en Suiza no solo veían el envite de su rival sino que lanzaban su órdago y no iban de farol.

No solo porque lanzaban su oferta sino porque ha logrado seducir a la cúpula de la operadora de la bolsa española. ¿El motivo? Javier Hernani, consejero delegado de BME, aprovechaba el Foro 2019 Latibex para destacar no solo el precio, que "el que venga detrás tendrá que mejorar", sino también mejorar el plan industrial propuesto por la suiza. El directivo ha destacado que lo importante es que la infraestructura, empleos, software y el futuro en general de la compañía se vea potenciado y reforzado con las posibles ofertas que lleguen.

Ofertas que llegarán, según descuentan numerosos bancos de inversión, aunque algunos parten con ventaja sobre otros. El equipo de análisis de Banco Santander, en un informe tras la oferta de SIX por BME, ha señalado que tanto Euronext como Deutsche Börse podrían embarcarse en una "pugna de ofertas" para conseguir el control de la empresa española pero destacan que la alemana contaría con cierta ventaja sobre la holandesa.

Ante la pregunta de si podría Euronext hacer una oferta mejor que la SIX, los expertos del banco presidido por Ana Botín señalan que "tenemos nuestras dudas sobre los recursos financieros de que dispone Euronext tras su reciente adquisición de la Bolsa de Oslo". No obstante, han destacado que "tiene una posición de tesorería de 545 millones de euros, pero no sabemos qué proporción se debe a requisitos regulatorios". Además, van un paso más allá y afirman que "si suponemos que una contraoferta de Euronext se financia exclusivamente a través de la emisión de deuda y con una prima del 5% sobre la oferta de SIX, tendría un ratio de deuda/ebitda de 7,3 veces". No obstante, albergan cierto optimismo al ver "menos obstáculos regulatorios en el caso de una adquisición dentro de la zona euro".

En referencia a Deutsche Börse, los expertos de la entidad cántabra señalan que "la proporción de deuda total sobre ebitda estimado por el consenso es de 1,27 veces. Una prima del 5% sobre la oferta de SIX llevaría el múltiplo (si financiara el 100% vía deuda) a un soportable 2,67 veces", cifra que sería mucho más manejable que en el caso de Euronext y que "produciría una mayor guerra de ofertas".

Por su parte, los expertos del banco de inversión suizo UBS señalaban en su análisis que "la adquisición de BME tendría sentido estratégico para Euronext porque es un operador consolidado en un solo país de Europa". No obstante, la oferta lanzada por SIX "ha puesto el listón muy alto, tanto desde una perspectiva financiera como de una operativa".

Los expertos de Banco Santander también señala que podría haber problemas regulatorios para que finalmente la oferta de SIX tuviera el éxito. ¿El motivo? "Podría encontrar obstáculos regulatorios ya que tiene su sede en Zúrich, fuera de la zona euro, y se ajusta a las normas de las autoridades suizas, pero no a las de la Unión Europea", región en la que sí partirían con ventaja dos de sus principales rivales: Deutsche Börse y Euronext.

La operación, a medio plazo, podría tener sus luces y sus sombras. Entre los principales riesgos de la operación estarían que el ciclo económico cambiara y los mercados de renta variable siguieran cayendo, lo que haría que los volúmenes del mercado no mejoraran en los próximos años, como esperan desde la propia BME. No obstante, también hay catalizadores que no se han producido durante este curso como que haya salidas a bolsa o que el mercado secundario (ampliaciones de capital y emisiones de deuda) sea más solido, lo que redundaría en mayores ingresos para el operador dela bolsa española.