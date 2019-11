Asalto a la Bolsa española: SIX lanza una opa sobre BME y se adelanta a Euronext

Guerra en Europa por el control de las bolsas españolas. SIX Group, el operador del mercado suizo, ha iniciado el asalto a la empresa española BME (dueña de los índices Ibex) con una oferta de compra formal y "amistosa" (negociada con la empresa española) a 34 euros por acción que valora el 100% del rector de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia en más de 2.840 millones de euros. La firma helvética no cotiza en bolsa, cuenta con 2.600 empleados en 20 países y es propiedad de 125 bancos e instituciones financieras de Suiza y los principales operadores internacionales que tienen presencia allí.

Las acciones del mercado español se disparan un 35% en bolsa, hasta 34,8 euros, después de que se haya levantado la suspensión de cotización decretada por la CNMV, que interrumpió la negociación antes de la apertura del mercado elevándose por encima de ese nivel en previsión de que se produzcan contraofertas rivales. En su 'conference call' para explicar la operación, Six dijo que está buscando el respaldo del equipo gestor de BME y también de sus accionistas. La operación se produce en un contexto de reactivación de la llamada tasa Tobin debido al pacto Podemos-PSOE que el Gobierno Sánchez ya planteó tras su ascenso al poder antes de las dos eleccciones generales celebradas este año.

Corporación Alba, el holding de la familia March, es el único accionista de relevancia en la empresa española con una participación del 12%, aunque se trata de una 'empresa de interés estratégico' -gestiona la infraestructura bursátil- sobre la que pesaba la antigua 'acción de oro' del Estado y el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que pronunciarse al respecto. También tendrá que hacerlo la CNMC (Competencia), debido a la actividad de 'quasi-monopolio' de BME que se ha roto con la entrada de operadores alternativos como BATS, ChiX o Turquoise. La CNMV, por su parte, deberá dar el visto bueno a la opa de Six sobre BME.

Mira también El Gobierno pone en un brete al dueño de la Bolsa española con su recargo bursátil

Sospechas de información privilegiada

Se trata de una prima superior al 47% sobre la cotización promedio de los últimos seis meses, aunque solo un 32% respecto al cierre de la sesión del viernes, cuando las acciones de BME de dispararon un 4% de forma anómala por un posible caso de información privilegiada que los supervisores ya están investigando, según fuentes del mercado.

De hecho, la compañía española que dirige Javier Hernani Burzaco ha mantenido negociaciones de última hora con Euronext, la sociedad rectora de las Bolsas de París, Lisboa, Ámsterdam y Oslo. Este domingo, 'Europa Press' avanzó que BME y Euronext estaban manteniendo negociaciones para una opa que no se ha producido aunque sí ha cristalizado la oferta formal de Six.

"Euronext toma nota de las recientes especulaciones publicadas en prensa sobre una posible oferta de Euronext sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME). Así, Euronext confirma que se encuentra en conversaciones con el Consejo de Administración de BME, lo que puede llevar o no a una oferta", según un comunicado enviado a la CNMV.

La firma suiza ha contratado un 'collar equity swap' -un derivado financiero que le permite obtener recursos inmediatos, aunque cede el uso de las acciones- para monetizar su participación del 26% en la firma francesa de pagos Wordline, que vale 2.500 millones de euros. SIX obtendrá por esta vía 500 millones y además cuenta con una cantidad significativa de efectivo disponible en el balance y de una amplia capacidad de financiación de deuda sin explotar, explica la empresa.

El banco Credit Suisse ha dotado a SIX de una línea de crédito puente de para sufragar, al menos, los 2.842 millones de la oferta, suponiendo un nivel de aceptación del 100%, aunque una vez liquidada se refinanciará con instrumentos de deuda a largo plazo. Con una plantilla de aproximadamente 2.600 empleados y presencia en más de 20 países, SIX generó ingresos operativos superiores a 1.900 millones de francos suizos (1.723 millones de euros) y un beneficio neto del Grupo de 221,3 millones de francos suizos (unos 200 millones de euros) en 2018. BME ganó 136 millones en ese mismo periodo con unos ingresos netos de 304 millones y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 186 millones.

Claves: blockchain, liquidación y pasaporte UE

Entre los puntos fuertes de la operación para SIX a la hora de lanzarse sobre el mercado español se encuentra el servicio de liquidación BME Clearing, su área de derivados financieros MEFF, el negocio de índices IBEX y también su segmento de renta fija AIAF-MARF, según explica la empresa que consolidará su posición en la zona euro a través de la licencia UE de la que goza BME. SIX mantiene en España presencia como proveedor de datos y cuenta con 'partners' como Web Financial Group.

El pretendiente de las bolsas españolas advierte que seguirá operando bajo el régimen de centros de negociación del Consejo Federal Suizo, que está en vigor con éxito desde julio de 2019. "SIX tiene la intención de preservar y fortalecer el posicionamiento de BME en España a través del mantenimiento, al menos por un periodo de cuatro años, de las marcas actuales de BME y de las actuales actividades de negocio de BME, su sede, localización de oficinas y su estrategia en España", explica la empresa.

SIX dispone de soluciones de 'blockchain' (tecnología de cadenas de bloques y criptoactivos) y tecnología de contabilidad y está desarrollando una infraestructura de activos digitales que mejorará la oferta para los clientes de BME, que se embarcó en el proyecto Alastria sobre la tecnología de bloques, pero apenas han alumbrado proyectos de calado. La firma suiza pretende usar la posición de BME como puerta de entrada y hub del negocio para la interconexión con los mercados en Latinoamérica, lo que aumentará el atractivo en todos los servicios de BME para sus colaboradores en América Latina, Oriente Medio y África.