El 'boom' por las Letras del Tesoro se alargará pese a la menor rentabilidad

Este año que toca a su fin ha sido el del renacer de las Letras del Tesoro Público. Los inversores particulares han encontrado en la deuda del Estado a corto plazo la rentabilidad que no ofrecían los depósitos pese a que el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado los tipos de interés hasta el 4,5%. Pero este 'boom' se mantendrá el próximo año, pese a que el mercado ya descuenta un giro a la baja del precio del dinero por la moderación de la inflación.

Así, las Letras del Tesoro seguirán siendo un producto atractivo para el inversor más conservador, explican los expertos consultados por La Información puesto que siguen ofreciendo una mayor remuneración que las imposiciones a plazo fijo de los bancos españoles (el tipo medio se situó en el 2,3% mientras que las Letras a un año alcanzaron el 3,2% en la última subasta). Esta es la opinión de David Ardura, director de inversiones de Finacess Value, ya que considera que el "ahorrador más conservador seguirá apostando por los productos que mejor le han ido este año" especialmente cuando no hay una alternativa.

De la misma opinión es Ignacio Zarza, responsable de ventas institucionales en Auriga Global Investors. "Con remuneraciones aún atractivas, unido a la falta de alternativas competitivas al ahorro conservador de corto plazo, nos invita a pensar que las Letras seguirán siendo el activo estrella para el inversor conservador a corto plazo". Por su parte, Pedro Ruiz, experto en finanzas personales de Kelisto, cree que los volúmenes serán similares a los de este año.

La ventaja de las Letras del Tesoro, y que permitirá que se mantenga su apetito por ellas, es que no hace falta hacer una búsqueda activa de banco para lograr la mejor remuneración, si no que es suficiente con abrirse una cuenta en el servicio de cuentas directas del Banco de España. Sergio Ávila, analista de IG, destaca que "en un entorno donde la inflación se desinfla, 2024 todavía puede ser interesante para las letras del Tesoro". Así, este apetito se aprecia en el servicio de cita previa del organismo para comprar Letras del Tesoro. En las grandes provincias, como Madrid, no hay días disponibles hasta la primera semana de febrero. En Barcelona al igual que Bilbao tal es la demanda que está todo cubierto hasta marzo.

No obstante, hay que tener algo en cuenta, que "los grandes bancos se han vuelto más dispuestos a luchar por el pasivo de sus clientes. En términos generales, eso se puede apreciar con la proliferación de depósitos, como los de Caixabank o BBVA. Pero que algunos hayan dado ese paso público quiere decir que su captación por vía privada (que lleva en marcha durante todo el año) es cada vez más difícil o hay menos espacio, por lo que pueden competir por el target de los compradores de Letras del Tesoro", advierte Ruiz.

Sin embargo, si realmente el organismo que dirige Christine Lagarde comienza a recortar los tipos de interés habría que dar un giro a la estrategia por parte del inversor. Es decir, los expertos recomiendan incrementar las duraciones, apostando por plazos más largos, ya que estas expectativas de recortes harán que la rentabilidad ofrecida vaya a la baja. Víctor Alvargonzález, director de estrategia de Nextep Finance, cree que sería una mejor opción un bono a tres años.

Precisamente este descenso en las rentabilidades ya se ha podido comprobar en las subastas celebradas durante el mes de noviembre. Así, en el papel del Estado a seis y doce meses han registrado caídas en sus remuneraciones, siendo más patente en las Letras a doce meses por estas expectativas, cuyo interés marginal ha pasado del 3,6% al 3,2%. Ardura cree que las remuneraciones a cierre del próximo año si se cumplen la curva de tipos del BCE rondarían el 2,5%.

Roza los 23.000 millones de euros

Los particulares se han convertido en los primeros tenedores de deuda del Estado. A cierre de octubre de este año contaban con casi 23.000 millones de euros. Ya en agosto dieron el 'sorpasso' como primeros inversores, por delante de los extranjeros, que tradicionalmente eran los que tenían un mayor apetito por este tipo de inversión.

Precisamente, desde que el BCE comenzó a subir los tipos de interés se reactivó el interés por este tipo de inversión. A cierre de octubre de 2022 contaban con 468 millones de euros, lo que supone elevar un 7.000% su inversión hasta los 22.893 millones de euros.