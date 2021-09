El campeón del 'lowcost' aéreo busca su salto a primera división con EasyJet

La situación de incertidumbre en el sector aéreo obliga a mover ficha a las compañías. Mientras las grandes firmas buscan recaudar capital, las pequeñas buscan su oportunidad y dar su salto a la 'primera división'. Es el caso de la aerolínea húngara Wizz Air, que lanzó una oferta de compra sobre la británica EasyJet -según confirman varios medios-. Pese a que en principio ha sido rechazada, el movimiento resulta llamativo, ya que un consorcio de pequeñas aerolíneas buscan 'comerse' al gigante que representa EasyJet.

Detrás de Wizz Air está Indigo Partners, una firma de capital privado de origen estadounidense y una de las principales firmas accionista de aerolíneas. Además de en la húngara, tiene una participación mayoritaria en American Frontier Airlines, la chilena JetSmart, la mexicana Volaris o la filipina Cebu Pacific. Al frente está Bill Franke, fundador de este imperio a base de invertir compañías aéreas de bajo coste.

La compañía lanzó una oferta de compra sobre EasyJet, según reveló esta última. Sin embargo, el conglomerado de aerolíneas apuesta por movimientos corporativos de todo tipo. Franke afirmó recientemente que en los próximos años se generarán alianzas que "requerirán un tipo de modificación en los puntos de vista de ambas aerolíneas". Así, por ejemplo, JetSmart ha firmado un acuerdo con American Airlines para colaborar. La americana invertirá en la chilena para su crecimiento a cambio de una participación minoritaria. Uuna operación que todavía está sujeta al visto bueno de los reguladores.

El perfil 'low cost' de Wizz Air, que ha logrado una rápida expansión, le hace competir con Ryanair y EasyJet, las otras dos aerolíneas de bajo coste en Europa. El objetivo de todas ellas es 'comerle' mercado a las grandes compañías -IAG o Air France- que han visto erosionadas sus finanzas por la pandemia. Sin embargo, la aerolínea propiedad de Franke está todavía lejos de alcanzar las cifras de pasajeros de sus rivales directos y su objetivo sería enfrentarse con la irlandesa adquiriendo EasyJet.

Wizz está bien posicionada en destinos de Europa del Este como Polonia y Rumanía, mientras que EasyJet tiene más mercado en países como Gran Bretaña, Italia, Suiza, Alemania y Francia. Otro de los puntos en común entre las aerolíneas son sus aviones fabricados por Airbus, mientras que Ryanair trabaja con Boeing. Para continuar creciendo, Wizz Air planea añadir 100 nuevos aviones Airbus a su flota. No obstante, según los datos de pasajeros del año pasado que recoge Reuters, cuando menos personas viajaron por la pandemia, ambas compañías aún sumarían una cifra de pasajeros inferior, en casi 20 millones, a la de Ryanair.

Las intenciones de Wizz Air de hacerse con su rival tendrán que esperar. En un encuentro virtual con los medios, el consejero delegado de EasyJet, Johan Lundgren, afirmó que la junta directiva de EasyJet recibió "hace muy poco" una "oferta no solicitada, no vinculante y preliminar", la cual fue "rechazada sin dudas y por decisión unánime", ya que, ésta "infravaloraba" a la compañía. Además, destacó que era "altamente condicional". De esta manera, EasyJet rechazó la oferta y aseguró que la parte interesada "ya no contempla la posibilidad de presentar otra oferta de compra". Wizz Air no se ha pronunciado sobre las intenciones de compra y la posibilidad de mejorar la oferta.

El rechazo de EasyJet podría revertir el orden del sector 'low cost' en Europa. El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ya lanzó un dardo a su rival asegurando que Wizz Air era una amenaza para EasyJet. Por lo pronto, el mercado reaccionó con importantes caídas para la británica este jueves, cuya cotización se desplomó más de un 10%. En lo que va de año acumula un retroceso del 14,6%. Mientras, la aerolínea húngara, que también cotiza en Londres, logra revalorizarse más de un 7,6% pese al contexto de incertidumbre que rodea al sector.

EasyJet ampliará capital por 1.400 millones

Frente a esta propuesta, EasyJet tiene otros planes y busca su particular salvavidas en una ampliación de capital, siguiendo el ejemplo de otras compañías del sector, como IAG hace un año. Lundgren destacó que la emisión "de derechos totalmente suscrita" garantiza que la aerolínea llegará al objetivo de recaudación marcado en 1.400 millones de euros.

En concreto, la aerolínea británica busca emitir nuevas acciones por valor de 1.235 millones de libros (cerca de 1.400 millones de euros) con lo que espera reforzar su balance y hacer frente al "impacto devastador" que ha tenido la pandemia sobre el sector en los últimos meses. Es la "cantidad óptima" -dijo el consejero delegado - para dotar a la aerolínea de bajo coste con un "buen colchón de liquidez" en el supuesto de que la crisis sanitaria siga afectando en los próximos meses a su tráfico de pasajeros.

Las pérdidas brutas de la aerolínea británica ascendieron a 318,3 millones de libras (368,7 millones de euros) en el segundo trimestre que finalizó el pasado 30 de junio. Aún así, el dato supuso una reducción superior al 8% frente a las registradas en el mismo periodo el año previo, cuando ascendieron a 347 millones de libras (401 millones de euros).