Cinco ideas y consejos de Warren Buffet: Apple, bancos, IA, coches y la sucesión

Warren Buffett y Charlie Munger fueron los protagonistas de la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, ciudad ubicada en el condado de Douglas en el estado de Nebraska, a la que acudieron decenas de miles de asistentes procedentes de todo EEUU y también desde el extranjero. El evento que se realiza con motivo de la presentación de los resultados trimestrales y la aprobación de las cuentas de 2022 del holding sirve de espacio de reflexión entre inversores y para escuchar al considerado como uno de los mejores inversores del mundo.

Con 92 (Buffett) y 99 años (Munger), los dos nonagenarios abordaron diversos temas, incluyendo los problemas de la banca y su escepticismo respecto a la 'hype' o exageración en torno a la inteligencia artificial (IA), en su opinión. "Se verá mucha más robótica en el mundo, aunque sigo siendo escéptico sobre algunas de las exageraciones en la IA. Lo que está claro es que no se podrá desinventar". Además, discutieron la lógica detrás de las inversiones recientes de Berkshire en Japón, el estatus del dólar como moneda de reserva y compartieron sus habituales consejos de inversión que les ha llevado donde están ahora. Además, el holding anunció que su beneficio neto del primer trimestre (enero-marzo) ascendió a 35.500 millones de dólares y su dinero en caja, disponible para invertir, a 130.000 millones.

Coches, BYD y Elon Musk

En cuanto a las perspectivas del sector del automóvil, Buffett dijo que considera que el negocio de fabricar y vender coches "es muy difícil" debido a la intensa competencia global, la transición hacia los vehículos eléctricos, lo cual implica grandes costes de capital y riesgos a corto plazo. Además, mencionó que no desean competir con Elon Musk, impulsor de Tesla y la persona más rica del mundo, de quien destacó destacó el talento de Musk pero considera que este se sobreestima a sí mismo. “No queremos competir con Elon en muchas cosas. Musk se dedica a resolver 'lo imposible' y de vez en cuando lo hace, pero sería una tortura para Charlie y para mí", bromeo el fundador de Berkshire, que es accionista de referencia de BYD, uno de los mayores fabricante chino de coches, con el 10% del capital.

La sucesión está en marcha con Abel

Otro tema relevante y recurrente durante las reuniones de accionistas de Berkshire desde hace dos décadas es el plan de sucesión cuando Warren Buffett y Charlie Munger ya no están. Es una cuestión de edad y pura aritmética de los dos inversores casi centenarios. El designado a ocupar esa papel sigue siendo Greg Abel, vicepresidente de operaciones no relacionadas con seguros. Formalmente ha sido señalado como el futuro consejero delegado (CEO) del grupo: "Estoy al 100% cómodo" con que Abel sea el futuro líder del conglomerado. No tengo una segunda opción. Si algo le pasara a Greg, les diría a los consejeros que tienen un problema", zanjó.

Apple, la joya de Buffett

El legendario inversior volvió a declarar que Apple es su mejor inversión, un negocio superior a cualquier otro en su cartera de acciones. La tecnológica ha ido ocupando desde 2016 un papel creciente en Berkshire hasta convertirse de largo en la mayor posición de su cartera de 347.000 millones en activos bajo gestión. Apple representa el 46% de su cartera con 151.000 millones. Durante el encuentro del sábado, Buffett elogió a Apple calificándola como uno de los "cuatro gigantes" de su cartera cotizada junto a Bank of America, Chevron y Coca-Cola. "Apple es diferente a los otros negocios que poseemos. No entiendo el iPhone en absoluto, pero entiendo el comportamiento del consumidor. Cuando tienen que renunciar a un segundo automóvil o renunciar a su iPhone, renunciarían a su segundo automóvil", señaló.

Las críticas con la crisis de la banca

Estaba cantado que los accionistas preguntarían a Buffett y Munger por la situación de la banca y la actual crisis de confianza que ha desembocado en varias quiebras de bancos. Fieles a su buen humor habitual en este tipo de shows, los dos nonagenarios sacaron encima de la mesa dos cárteles que hacían referencia al origen de la actual crisis: "disponible para la venta" y "mantener hasta vencimiento". De esta forma quisieron poner de relieve su crítica a la mala gestión de algunas entidades que tuvieron que vender bonos a pérdidas por su mala previsión de liquidez.

Buffett culpó a los ejecutivos a cargo de los bancos fallidos, argumentando que deberían ser responsables de los errores que estaban ocultos a simple vista. Puso como ejemplo el caso de First Republic Bank que daba hipotecas de gran tamaño a corto plazo y sin aval a tipos fijos, motivo por el que empezó a tener problemas cuando el mercado se giró. "El problema que aqueja al sistema bancario es antiguo: el miedo es contagioso. Pero la situación actual parece desafiar el hecho de que la FDIC ha hecho que los depositantes estén completamente cubiertos", argumentó.