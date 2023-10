La compra de First Republic y el alza de tipos dispara el beneficio de JP Morgan

La compra de First Republic impulsa los beneficios de JP Morgan un 50%

JPMorgan Chase & Co. registró otro trimestre de ingresos netos por intereses récord y elevó sus previsiones para el año, ya que se beneficia de la subida de los tipos de interés y de su compra de First Republic Bank. El banco más grande de Estados Unidos, obtuvo un beneficio de 40.245 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2023, un 50,9% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, tras comprar a principios de mayo a precio de saldo el First Republic Bank.

"Reconocemos que estos resultados se benefician de nuestra sobreganancia tanto en ingresos netos por intereses como en costes crediticios por debajo de lo normal, ambos de los cuales se normalizarán con el tiempo", aseguró el Consejero Delegado Jamie Dimon en un comunicado que recoge Bloomberg.

No obstante, el CEO advirtió de que las guerras en Ucrania y Oriente Medio podrían tener consecuencias de largo alcance. "Este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas", dijo Dimon.

"Los mercados laborales persistentemente ajustados, así como los niveles extremadamente altos de deuda pública con los mayores déficits fiscales jamás registrados en tiempos de paz, están aumentando los riesgos de que la inflación siga elevada y que las tasas de interés sigan aumentando", añadió el banquero.

Ingresos netos

Según ha anunciado este viernes el grupo bancario con sede en Nueva York, los ingresos netos entre enero y septiembre ascendieron a 122.423 millones de dólares, un 26,6% más que en los nueve primeros meses de 2022.

Solo en el tercer trimestre, los datos en los que más se fijan los inversores, JPMorgan Chase ganó 13.151 millones de dólares, un 35% más, aunque excluido el efecto positivo de la compra de First Republic Bank, el aumento sería del 24%.

Asimismo, la partida destinada a provisionar el riesgo de crédito aumentó un 51% hasta septiembre, hasta 6.558 millones de dólares (6.195 millones de euros). "Nuestro ratio de capital CET1 aumentó aún más hasta el 14,3%", destacó Dimon, presidente y consejero delegado de la entidad, quien destacó que la liquidez del banco "es extraordinariamente alta" con efectivo y valores negociables de 1,4 billones de dólares (1,3 billones de euros), destaca Europa Press.