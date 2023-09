La banca de inversión da por cerrado el ciclo alcista de los tipos en la zona euro. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este jueves una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta el 4,5%, máximos de dos décadas. Una decisión que se ha tomado por una "sólida mayoría", pero en la que no ha habido consenso entre los miembros del Consejo de Gobierno del organismo. En cambio, donde sí parece que hay unanimidad es la banca de inversión, que salvo excepciones, el grueso afirma con rotundidad que éste ha sido el último movimiento del ciclo monetario restrictivo.

Los argumentos de los analistas descansan bajo un mensaje que la gran mayoría califica como clave: "el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación al objetivo". Los expertos han interpretado estas declaraciones como una señal de que se ha llegado al pico de los tipos, tras escalar a su nivel más alto desde 2001.

Una de las casas de análisis más contundentes es Felix Feather, analista económico de Abrdn, quien da un paso más y cree que no sólo el ciclo está terminado, también anticipa que los recortes de tipos comenzarán el próximo año, "cuando se hagan patentes los efectos de la próxima recesión sobre el mercado laboral y los precios al consumo. Comparte esta visión con los analistas de MFS Investment Management, desde la que defienden que el "cambio de orientación" apunta hacia el pico del endurecimiento monetario.

El compromiso de controlar la inflación a toda costa y sacrificar parte del crecimiento tras elevar los tipos más allá de lo esperado por una parte del mercado, es interpretado por Mapfre Economics como una señal de "confianza" en el nivel de endurecimiento monetario alcanzado, mientras la actividad crediticia ya da síntomas de moderación. Según datos recabados por el propio BCE, el crédito a empresas se ha reducido del 3% en junio al 2,2% en julio, al igual que el crédito a las familias.

Lagarde ha versionado el "Whatever it takes" de su predecesor, Mario Draghi, aseverando que los tipos se mantendrán el niveles "restrictivos" durante "el tiempo que sea necesario", cuya traducción da pie a los analistas a apostar porque el aumento llega a su fin, pero eso no significa que comenzarán a bajar inmediatamente, como ya ocurriera en 2008. "Aunque podría aumentar aún más los tipos de interés, el BCE ha alcanzado una altitud de crucero", apunta el gestor de carteras de Pimco, Konstantin Veit, para aseverar que "la atención se está desviando firmemente del nivel preciso de los tipos finales hacia la duración probable" del techo.

Con el 'por cuánto tiempo' en el epicentro, la banca de inversión comienza a manejar la posibilidad de que se pasará de "más bajos por más tiempo" a "más altos por más tiempo". "Está claro que el BCE quiere acabar ya con las subidas, y los datos de crecimiento probablemente lo corroboren; sin embargo, aún quedan algunos obstáculos que superar de cara a finales de año, sobre todo en lo que se refiere a los precios de la energía", apostillan desde Federated Hermes.

Se desmarca de esta corriente Raphael Thuin, responsable de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, quien invita a no descartar un escenario alternativo y "menos optimista", que sería una inflación "sorprendentemente fuerte y resistente" con tintes estructurales. La postura descansa en el repunte del precio de algunas materias primas como el petróleo, que hacen perder "fuelle" a los factores desinflacionistas que habían rebajado la tensión en los datos de IPC. De momento, las bolsas del Viejo Continente también han avalado la opinión mayoritaria con remontadas después de un arranque de jornada indeciso.