BBVA, Miquel y Costas, Caixa... la Semana Santa 'regala' dividendos a los fondos  

"Hemos decidido aplazar el pago de dividendos". Esa frase es la tónica habitual dentro de las cotizadas de la bolsa española como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 y no es para menos. ¿El motivo? Las consecuencias económicas pueden ser tan severas como en la última recesión, aunque mucho más breves y la mayoría están optando por abrocharse el cinturón y tener cierto colchón de seguridad. Además, distintos organismos lanzan mensajes a las compañías de que opten por cancelar las retribuciones a sus accionistas e incluso se plantean tomar medidas con las que sean reacias a estas políticas, como es el caso del BCE con los bancos.

La caída de los dividendos estimados para este curso podría alcanzar el 40%, según estimaciones de la banca de inversión, casi la mitad de los 26.000 millones de euros que se hubiesen repartido en el Ibex 35 de abril a diciembre de no haber estallado la crisis del Covid-19. No obstante, hay compañías del Ibex 35 o del Mercado Continuo que han continuado y continuarán con su 'hoja de ruta' prevista, pese al impacto del coronavirus.

Cotizadas como Sabadell, Bankia, Ebro Foods, Bankinter, Lar España, Aperam o ACS han pagado sus dividendos desde que el coronavirus impactara en los mercados financieros y provocara un crash de la bolsa española desde el 19 de febrero. Además, otras cuatro cotizadas tienen previsto retribuir a sus accionistas durante los próximos días: BBVA y Zardoya Otis el próximo 9 de abril, Caixabank el 15 de abril y Miquel y Costas el 17 de abril. Estos pagos serán bien recibidos por los accionistas y por los gestores de fondos, que recibirán un 'regalo' por Semana Santa al ser algunas de ellas las preferidas en las carteras de los 'value' de bolsa española.

Lo importante para los partícipes es saber si su fondo de inversión es de acumulación o de distribución y reparto. ¿El motivo? Si es de los primeros -predominan en España-, el dividendo se reinvierte y, por tanto, se acumula el valor en el fondo y no repartiría el pago entre sus partícipes. Por el contrario, si es de los segundos recibiría dichos pagos de forma trimestral, semestral o anual, recibiendo una renta periódica.

Miquel y Costas es, sin lugar a dudas, una de las compañías de la bolsa española más presente en la cartera de los fondos de inversión 'value'. La compañía, con un perfil de negocio más defensivo debido a su exposición a la industria del tabaco y la ausencia de deuda, ha sido considerada como actividad esencial por el decreto del Gobierno, lo que le ha permitido no cerrar su actividad y, probablemente, mantener su dividendo. El Cobas Iberia, de Francisco García Paramés, y otros como el Azvalor Iberia, EDM Inversión, Santalucía Espabolsa, Magallanes Iberian Equity, Santander Small Caps España, Horos Value Iberia y Bestinver Bolsa son algunos de los que han depositado su confianza en los últimos trimestres. De hecho, algunas firmas como la gestora de Santander y EDM son accionistas significativos al contar con un 4,953% y un 3,27% del capital, respectivamente.

Los bancos, tras las fuertes caídas que acumulan y que han marcado niveles no vistos en muchos años desde que se produjera el crash de los mercados -algunas hasta mínimos históricos-, son uno de los sectores en los que los fondos 'value' más han irrumpido en los últimos trimestre. A juicio de los gestores, cotizan infravalorados y dos de ellos, BBVA y Caixabank, repartirán dividendos en breve pese a la recomendación del BCE de preservar capital y suspender dichos repartos, que estarían bajo lupa sobre todo los correspondientes a este curso. De hecho, este martes Unicaja decidía aplazar el pago de su dividendo a indicación del organismo presidido por Christine Lagarde.

La entidad catalana presidida por Jordi Gual, que acumula un desplome superior al 35% durante este año, sí ha optado por recortar a la mitad dicha retribución ya que tenía previsto repartir 0,15 euros y, finalmente, serán 0,07 euros. Por su parte, la entidad presidida por Carlos Torres abonará un dividendo complementario del ejercicio 2019 de 0,16 euros (más de 1.000 millones de euros entre sus accionistas) tras marcar mínimos en bolsa desde 1996 en las últimas semanas. Ambas entidades habrían optado, al contrario que Santander, por mantener dicho pago ya que de retirarse estos dividendos ya aprobados en la junta de accionistas (el banco cántabro lo hizo antes de celebrarla) se enfrentarían a una avalancha de demandas por insolvencia.

Zardoya Otis es la otra compañía, junto a BBVA, que dará dividendos el próximo jueves. El fabricante de ascensores recibía, hace pocos días, el respaldo de Banco Santander ya que en un análisis de la entidad cántabra destacaban que "vemos en Zardoya una buena apuesta durante la actual pandemia, gracias al resistente negocio de mantenimiento". Entre sus catalizadores destacaban su plan de inversión en digitalización, la escisión de Otis Elevator Company y los resultados del primer trimestre (15 de abril) que previsiblemente no se verán afectados por la pandemia ya que comprenden las actividades de la compañía de diciembre a febrero. Estos puntos fuertes, y algunos más, serán los que hayan hecho que fondos como el Azvalor Iberia, Santander Small Caps España, Renta 4 Bolsa o el Mutuafondo España, entre otros.