El golpe del coronavirus en los mercados: solo 235 OPVs en el primer trimestre

El coronavirus ha cambiado la 'hoja de ruta' de los responsables de la mayoría de empresas. Los ejecutivos que tenían en mente dar su salto al parqué han decidido, en su mayoría, posponer 'sine die' el desembarco, tal y como evidencia el estudio Global IPO Trends realizado por la consultora EY, que revela que solo se han realizado 235 OPVs en todo el mundo por 28.500 millones de dólares, un aumento del 11% en número y del 89% en montante, respecto al mismo periodo del curso anterior. Estas cifras mejoran ya que entonces fueron bajas al frenarse la actividad profundamente como consecuencia de las tensiones geopolíticas y comerciales, y las dudas sobre el Brexit, pero están muy alejadas de las previsiones prometedoras de este inicio de curso.

Rosa María Orozco, socia responsable de OPVs en EY, ha señalado que "el mercado de salidas a bolsa comenzó con fuerza los primeros dos meses del año, pero las incertidumbres sobre el impacto real del Covid-19 causaron una gran volatilidad en los mercados que hace que cualquier plan de salir a bolsa sea ahora algo realmente complejo dadas las dudas existentes. No obstante, si la economía mundial consigue amortiguar el impacto y la situación actual no se extiende mucho en el tiempo no sería descartable ver un repunte de la actividad hacia finales de año".

Asia-Pacífico fue quien lideró la actividad trimestral con 160 OPVs que recaudaron 16.800 millones de dólares, seguido de América (40 salidas a Bolsa por 8.200 millones de dólares) y de los mercados de la región que engloba Europa, Oriente Medio, India y África, que concentraron 35 operaciones por 3.500 millones de dólares. Por sectores, industria fue el más activo al recaudar un total de 6.300 millones de dólares en 45 OPVs, mientras que por número de operaciones también destacaron los negocios de tecnología (40 salidas a bolsa) y Salud (30).

Los expertos esperan que, aunque el coronavirus y las tensiones sobre el petróleo han reducido la actividad, muchas compañías se preparen para salir a bolsa y el número de empresas que prevén su desembarco siga creciendo a la espera de un mejor momento del mercado.

El impacto del coronavirus ha sido notable en el freno de debuts en bolsa pero las políticas gubernamentales y los paquetes de medidas de estímulo económico llevadas a cabo por distintos organismos podrían mejorar la actividad en los próximos trimestres. Por tanto, los expertos de EY esperan que, tras un primer trimestre históricamente lento por el impacto que está generando el Covid-19 en las cadenas de suministro y la volatilidad de los mercados, la actividad de salidas a bolsa aumente de cara al segundo semestre gracias al apoyo de los bancos centrales y a las medidas implantadas por los propios gobiernos.