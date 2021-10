La crisis de suministros amenaza a los grupos minoristas más 'globalizados'

Los problemas de las cadenas de suministro están trastocando las hojas de rutas de las compañías minoristas. Los plazos de entrega de las mercancías están aumentando en todo el mundo debido a la falta de productos intermedios. La aguda escasez de semiconductores, que se utilizan en casi todos los dispositivos, máquinas y automóviles, está torpedeando a muchas empresas.

Por ejemplo, dentro de las automovilísticas, Ford detuvo la producción en su planta de Colonia hasta finales de octubre y Opel incluso paralizó su fabricación en Eisenach hasta finales de año. Mercedes podría vender 200.000 coches más este año si los chips necesarios estuvieran disponibles, y BMW indica que podría vender hasta 100.000 más.

Según estimaciones de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), Alemania producirá 2,9 millones de automóviles en 2021, un 18% por debajo de la débil cifra para 2020 y un tercio menos que la producción registrada en 2019. Es el contexto del mundo de la automoción, pero el impacto de este contexto se refleja en todas las áreas.

El coste de la logística también ha aumentado drásticamente. Este año, la tarifa de flete de un contenedor estándar casi se triplicó a alrededor de 10.000 dólares al final del ejercicio. “Para las rutas de Shanghái a Rotterdam y Nueva York, las tasas son incluso tan altas como 14.400 y 15.800 dólares, respectivamente, o alrededor de 10 veces más elevadas que antes de la pandemia”, apunta Bert Flossbach, cofundador de Flossbach von Storch.

Otro factor que impulsa el aumento de los costes de transporte y logística es la falta de conductores de camiones, lo que incluso ha provocado escasez de suministro de gasolina y largas colas en las gasolineras de Inglaterra. Y también hay una escasez cada vez mayor de conductores de camiones en la UE y Estados Unidos.

El caldo de cultivo para el sector minorista es preocupante, teniendo en cuenta los datos que ya están sobre la mesa. Sin embargo, en término de mercados, hay algunas compañías que podrían estar mejor posicionadas para soportar mucho mejor este panorama tan adverso para sus cuentas.

Un reciente informe elaborado por el equipo de analistas de Bank of America se focaliza en aquellos valores que pueden estar más y menos protegidos de estos problemas que existen en la cadena de suministro, y que parece que van a continuar durante los próximos meses. A medida que los cuellos de botella se ciernen repercuten en la campaña de resultados del tercer trimestre, Bank of America identifica qué minoristas tienen mejor y peor posicionamiento ante la escasez de inventarios.

“La proliferación de limitaciones de la cadena de suministro, los retrasos en los puertos y la escasez de productos ... ha ensombrecido las perspectivas de resultados de beneficios para al menos el segundo semestre del 2021 y potencialmente para el primer semestre del 2022”, apunta Elizabeth Suzuki, analista de la entidad estadunidense.

La firma de Wall Street analizó considera que el subsector mejor situado dentro de este ámbito para aguantar esta problemática son las compañías relacionadas con las mejoras para el hogar. En concreto, Home Depot y Lowe's. “Con muchos problemas de suministro derivados de los envíos y los puertos, cuanto menor sea la exposición de la cadena de suministro al extranjero, mejor”, según Bank of America.

El tamaño importa ante la crisis

“Entre los minoristas de nuestro universo de cobertura, los mejor posicionados desde el punto de vista de las sólidas posiciones de inventario y la dependencia relativamente baja de las importaciones extranjeras son los grandes minoristas de mejoras para el hogar”, asegura Suzuki.

“En un entorno de oferta limitada, mantenemos la opinión de que 'cuanto más grande sea mejor' para el comercio minorista, ya que los que son más grandes tienen mayor capital y facilidad de pago a sus proveedores y tienden a tener una mejor influencia sobre los transportistas”, dice Suzuki.

Mientras, la entidad bancaria señala que es probable que los minoristas centrados en especialidades hayan superado el peor de sus problemas de suministros: “Los cubrimos en la actualidad, ya que experimentaron una escasez de suministro en los últimos trimestres, pero desde entonces han reconstruido sus posiciones de inventario”. Best Buy y Petco son algunas de esas empresas con mejores perspectivas para la temporada navideña, según Bank of America.

En el lado opuesto están las empresas de muebles para el hogar, como Bed Bath & Beyond, Williams-Sonoma, que Bank of America analiza que aún pueden atravesar algunos problemas. “Tienen bajos inventarios y alta exposición a las importaciones (…) por eso están peor posicionadas ante un clima como el actual”, relata Suzuki.“No solo la oferta de muebles / decoración para el hogar no está a la altura de la demanda, sino que la categoría depende en gran medida de las importaciones extranjeras”, concluye en su análisis.