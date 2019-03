El desafío de Buffett, Bezos y JP Morgan a la sanidad en EEUU tiene nombre: Haven

La creación de una empresa de salud a un coste razonable y de alta calidad en Estados Unidos ya es una realidad. La alianza de Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Jeff Bezos (Amazon) y JPMorgan Chase de crear una empresa de salud para sus empleados ya tiene nombre y será 'Haven', refugio en castellano. Además, han lanzado su portal web en el que explican su visión y filosofía acerca de dicha iniciativa.

La empresa destaca que con una atención médica regular y en la que se pueda confiar, se puede vivir de promedio más de 80 años "con una mejor calidad de vida". No obstante, lanzan su fuerte crítica contra la sanidad en Estados Unidos ya que pese a los notables avances en la medicina moderna "muchos estadounidenses no tienen lo básico, porque los costes de los medicamentos y los tratamientos médicos son altos, es difícil acceder al sistema y los pacientes no siempre reciben la atención adecuada para sus necesidades".

Por ello, apuestan por la creación de esta empresa de servicios médicos que permitirá atención médica accesible, de alta calidad, transparente y a un precio razonable. "Estamos enfocados en aprovechar el poder de los datos y la tecnología para impulsar mejores incentivos, una mejor experiencia del paciente y un mejor sistema. Nuestro trabajo puede tomar muchas formas, y las soluciones pueden tardar en desarrollarse, pero 'Haven' invierte en hacer que la atención médica sea mucho mejor para todos nosotros".

La compañía destacaba que el nombre elegido fue 'Haven' ya que refleja el objetivo de ser un socio para las personas y las familias con el objetivo de ayudarles a obtener la atención médica que necesitan, al mismo tiempo que trabajan con los médicos y otras compañías para mejorar el sistema de sanidad para todos.

La iniciativa, que en un principio nace con el propósito de ayudar únicamente a los empleados y familiares en Estados Unidos de Amazon, Berkshire Hathaway y JPMorgan Chase, podría ampliarse. La compañía no descarta que con el tiempo se compartan sus innovaciones y soluciones para el resto de estadounidenses.

Las empresas estadounidenses de seguros de salud no han iniciado el año con buen pie. UnitedHealth, una de las más grandes en Estados Unidos, es ajeno a las fuertes subidas que registra Wall Street. La compañía es, junto a Coca-Cola, Pfizer y Walgreens Boots, las únicas que caen durante este 2019 en el Dow Jones al retroceder por encima del 4%. Uno de sus índices de referencia, el Dow Jones Health Care, solo avanza un 7,5% frente a la subida del 10% de la bolsa estadounidense.