DWS lanza en España su fondo estrella del 'growth' en pleno declive del 'value'

La gestora de fondos de Deutsche Bank (DWS) ha lanzado un nuevo producto de inversión en nuestro país, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad alemana ha registrado el DWS US Growth, fondo que cuenta con una filosofía de inversión 'growth' (crecimiento) y que invierte en bolsa estadounidense, un mercado que está, nuevamente, a las puertas de marcar nuevos máximos históricos.

El desembarco del DWS US Growth en nuestro país se produce en un momento óptimo para este tipo de inversiones. ¿El motivo? La filosofía 'value' acumula un comportamiento mucho peor que los 'growth' y evidencia que la moda por los primeros podría dejar interesantes oportunidades para buscar vías de 'crecimiento'. Además, pese a que comenzará su comercialización en nuestro país, la trayectoria del fondo es muy positiva al acumular una subida del 315,9%, multiplicar por más de cuatro veces su inversión, en los últimos años. Es decir, se ha disparado un 15,32% por año.

El éxito del DWS US Growth está muy ligada a la espectacular evolución bursátil que han experimentado las FAANGs. De hecho, tres de ellas se encuentran dentro de las cinco posiciones del fondo, como son Alphabet (7,4% del patrimonio), Amazon (5,5%) y Apple (4,8%). No obstante, la mayor apuesta es Microsoft ya que en la empresa fundada por Bill Gates tienen un peso del 7,7%.

Este fondo de inversión es uno de los productos estrellas de la gestora de fondos de Deutsche Bank. Si miramos el ranking de Morningstar se aprecia como solo dos fondos de DWS han dado más rentabilidad en los últimos diez años pero las diferencias no son notables: el DWS Biotech se ha disparado un 16,33% anual durante la última década mientras que el DWS Technology Typ lo ha hecho un 16,32%. Por tanto, solo aventajan en un punto porcentual al producto que lanza la entidad en nuestro país.

Los dos fondos que le aventajan son sectoriales, centrados en biotecnología y tecnología, dos de las categorías más rentables en los últimos años. No obstante, el desembarco se produce en un buen momento para los fondos 'growth', que cada vez ganan más terreno. El fondo, gestionado por Tobias Rommel, invierte principalmente en acciones estadounidenses de empresas grandes y medianas con buenas perspectivas de crecimiento, no descartando tomar posiciones en compañías canadienses o mexicanas.

Algunos de los grandes gestores 'value' de nuestro país han destacado en sus últimas cartas trimestrales que mandan a sus partícipes la "fuerte divergencia entre activos caros y baratos, que ha alcanzado máximos históricos ('growth' versus 'value' como define la industria financiera)", señalaba Iván Martín, director de Inversión de Magallanes.

Mal momento para el 'value'

Francisco García Paramés acusa este mal momento que vive la inversión 'value'. Esta filosofía, que consiste en comprar activos infravalorados y así aprovecharse de las caídas de los mercados para obtener precios más bajos en los valores seleccionados, no está de moda. De hecho, muchas de las estrategias de los llamados gestores 'value' no logran hacer suelo y las caídas se prologan, lo que provoca que muchos coticen en negativo y muy lejos de sus índices de referencia. Por ejemplo, productos tanto nacionales como internacionales de las gestoras Cobas, Azvalor u Horos se sitúan en el vagón de cola, acusando este escenario.

Francisco García Paramés, en su carta del segundo trimestre, pedía "paciencia" a sus partícipes, a la vez que destacaba que "las acciones de compañías de 'valor' nunca han estado tan infravaloradas respecto a las de 'crecimiento' como lo están ahora. Incluso más de lo que lo estaban en el año 2000. De cara al medio o largo plazo "muchos de los dueños o gestores de estas empresas están, como nosotros, muy frustrados por la incomprensible valoración de sus activos y están tomando medidas para cambiar la situación. Están recomprando acciones, incluso pensando en medidas drásticas como cambiar la estructura societaria o hacer lo necesario para que se reconozca el valor de los activos, lo que hará que más pronto que tarde el propio mercado reconozca ese valor".