Las OPVs se reactivan en EEUU tras el parón y España continúa a cero en 2019

Wall Street es, sin lugar a dudas, el mercado más relevante a nivel financiero. En Estados Unidos es raro la semana que no se producen varias salidas a bolsa y, ahora tras el parón vacacional, regresan los desembarcos bursátiles en los próximos días. De hecho, ya tiene seis salidas previstas para la próxima semana, entre las que destacan el sector biotecnológico: 10x Genomics (jueves), Satsuma Pharmaceuticals y SpringWorks Therapeutics (viernes). Además, se les une Alerus Financial, Cloudflare (almacenamiento en la nube) y SmileDirectClub, que es un fabricante de aparatos bucales transparentes realizados en 3D.

Esta situación de Wall Street choca con la que se vive en España. En nuestro país no se ha producido ningún debut en el Mercado Continuo y los saltos al parqué se producen en mercados mucho más pequeños como pueda ser el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), copado principalmente por la obligatoriedad de cotizar para las socimis.

Los distintos focos de incertidumbre han hecho que las compañías se piensen dos veces o tres la posibilidad de dar su salto al parqué español. De hecho, los desembarcos se han visto penalizados por otros factores mucho más focalizados en el mercado español como es la inestabilidad política, que ha provocado que todavía no se haya formado gobierno en España e incluso cabe la posibilidad de que se repitan las elecciones.

En Wall Street, pese a que los tambores de 'guerra comercial' suenan con más fuerza durante este año, las salidas a bolsa no se han paralizado. No obstante, su salud bursátil es mucho mejor que en España ya que no se encuentra muy alejada de máximos históricos. En total, han debutado en el parqué 101 compañías durante este año, según datos de Iposcoop, con 62 estrenándose con subidas y solo 39 sufriendo descensos.

Sergio Ávila, analista de IG, señala que "en EEUU siguen saliendo a bolsa compañías porque la economía se encuentra en un buen momento de salud y la bolsa está en tendencia alcista de largo plazo". En España la situación es distinta ya que "las salidas a bolsa se han venido reduciendo desde 2017, debido a que hay varios factores de incertidumbre que no sitúan al mercado en un momento óptimo, como es su tendencia bajista de largo plazo, por lo que el contexto no es alentador. La falta de gobierno, que crea inestabilidad política en el país, junto con la guerra comercial que está mellando el crecimiento en Europa y las dudas en cuanto al Brexit, que provocan volatilidad en algunos sectores, hacen que el riesgo de salir a bolsa sea muy elevado".

Juan José Fernández Figares, director de Análisis de Link Securities, es mucho más crítico. "Lo que se están produciendo son salidas: Telepizza, Natra, Parques Reunidos... Creo que no se dan las condiciones para que las empresas se animen a salir al mercado, sobre todo medianas o pequeñas. La falta de interés del inversor y el escaso seguimiento de los analistas, producto de los cambios regulatorios de Mifid II, están afectando de forma dramática a la liquidez de estos valores en bolsa, por lo que es muy complicado diseñar la salida al Continuo. Además, está el tema de la incertidumbre que está generando entre los inversores la inestabilidad política, sin un gobierno con apoyos suficientes para llevar a cabo las reformas estructurales que todavía requiere la economía española".

La realidad pone de manifiesto que la dependencia de Europa del comercio exterior, las dudas sobre el Brexit y las incertidumbres políticas en distintos países europeos han lastrado las salidas a bolsa, que en algunos casos se han pospuesto o se han dejado de barajar. El estudio Global IPO trends de EY evidencia esta situación ya que en Europa se realizaron 72 OPVs por 12.900 millones de dólares hasta junio, lo que supone un descenso del 44% y 48%, respectivamente, sobre las cifras del mismo período del año pasado.

Las perspectivas son halagüeñas para la mayoría de regiones pero en el caso español no se baraja a corto o medio plazo ningún salto al parqué. No obstante, los expertos de EY señalan que "se prevé un repunte de la actividad en la segunda parte del año al haber megaoperaciones (aquellas de más de 1.000 millones), unicornios y un extenso número de empresas de pequeña y mediana capitalización dispuestas a cotizar".

Juan Cánovas y Alberto Sánchez, gestores del fondo Altair European Opportunities, han señalado en referencia a que España probablemente acabe en cero este curso en salidas a bolsa que "es función del apetito inversor, la liquidez del mercado y del tejido empresarial. También hay factores secundarios como las perspectivas de cobertura por analistas. Los planes del gobierno de introducir una tasa a las transacciones financieras en acciones cotizadas en las bolsa española tampoco ayudan nada. Finalmente señalaríamos que, aunque es cierto que en España hay poquísimas salidas a bolsa, esto se aplica a Europa en general, donde las salidas a bolsa han sido muy pocas comparadas con EEUU o Asia".