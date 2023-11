Dubái saca a bolsa sus taxis en un reinicio privatizador pese al riesgo geopolítico

Dubái ha reiniciado su programa de privatizaciones de empresas públicas después de un año en barbecho con la planeada oferta pública inicial de su negocio de taxis, a medida que las ventas de acciones ganan impulso en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la recta final de 2023.

La ciudad-emirato recaudó el año pasado 8.500 millones de dólares en 4 salidas a bolsa que forman parte de un plan del gobierno para poner en valor 10 empresas estatales y ayudar así a sanear las cuentas públicas.

El Gobierno de Dubái venderá una participación del 25% en Dubai Taxi Co. (DTC), el principal operadora de taxis y limusinas en la ciudad de los rascacielos. La salida en la bolsa local supondrá la admisión a cotización de 624,7 millones de acciones, según un comunicado del lunes.

El rango de precio se anunciará el 21 de noviembre y el período de suscripción finalizará el 29 de noviembre para inversores institucionales y un día antes para compradores minoristas. Se espera que las acciones estén cotizando en bolsa el próximo 7 de diciembre.

Se estima que la oferta pública inicial podría recaudar alrededor de 300 millones de dólares, según informó Bloomberg News. La operación valorará el 100% de la empresa en más de 1.200 millones.

Dubai Taxi asegura contar con una cuota de mercado del 44% en su área de actividad, cuenta con más de 5.200 taxis y casi 400 coches de lujo para atender al público millonario que visita la ciudad. Además, la compañía opera cerca de 1.000 autobuses y se hace cargo del servicio de transporte de estudiantes.

Más salidas a bolsa en camino

La OPV de Dubai Taxi será la primera venta de acciones por parte del gobierno en más de 12 meses, después de recaudar 8.500 millones vendiendo participaciones en cuatro empresas estatales en 2022, incluida la principal empresa que gestiona los servicios de agua y electricidad de la megaciudad.

Se espera que la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái venda acciones en Dubai Parking el próximo año después de la oferta pública inicial de taxis, ya que continúa monetizando activos.

El año pasado, la ciudad-emirato recaudó 1.000 millones de dólares con el debut bursátil del operador de peajes viales Salik Co, que ha sido el mejor rendimiento de las privatizaciones de la ciudad, con acciones que han subido un 57% desde la OPV

Citigroup Inc., Emirates NBD Capital y Bank of America Corp. han sido designados como coordinadores globales conjuntos en la oferta pública inicial de Dubai Taxi, mientras que Rothschild & Co. actúa como asesor financiero independiente.

Las ofertas públicas iniciales forman parte de un plan presentado hace unos dos años para sacar a bolsa 10 empresas estatales en un intento de impulsar los bajos volúmenes de negociación y ponerse al día con las ofertas públicas que se están produciendo en las vecinas Abu Dabi (EAU) y Riad (Arabia Saudí).

Dubái pausó las cotizaciones este año, contribuyendo a una disminución en el volumen general de ofertas públicas de acciones en Oriente Medio. Dichas transacciones han recaudado 7.900 millones de dólares en lo que va de 2023, una caída del 54% interanual, según datos recopilados por Bloomberg.

A pesar de la pausa, la región se mantiene como un punto destacado para las cotizaciones incluso después de que haya estallado una guerra entre Israel y Hamás (Gaza) y también frente a un entorno sombrío para las salidas a bolsa a nivel mundial debido a los temores sobre las altas tasas de interés y los costes financieros.

El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre puso nerviosos a los inversores y provocó una fuerte caída en las acciones regionales, aunque muchas han recuperado esas pérdidas desde entonces. No obstante, el índice de referencia de Dubái es el mejor rendimiento en el área del Golfo Pérsico este año, con una subida acumulada del 19%, en parte gracias a un aumento en las acciones inmobiliarias.

Aumento de población extranjera

Dubai Taxi Co (DTC) es el operador de taxis más grande de la ciudad por flota, con un 44% de participación en el mercado, según su sitio web. Se espera que la empresa se beneficie del surgimiento de Dubái como un refugio post-Covid que ha atraído a expatriados al emirato.

La llegada de millonarios de criptomonedas, banqueros que se mudan de Asia y rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania también ha llevado a un aumento en la población de la ciudad, con los Emiratos Árabes Unidos planeando atraer a millones más en las próximas décadas.

Otras ofertas públicas iniciales recientes en los Emiratos Árabes Unidos incluyen la los 451 millones de dólares captados por Investcorp Capital Plc, un vehículo de inversión respaldado por el mayor gestor de activos alternativos de Oriente Medio, que fue tanto ampliado como fijado en la parte superior del rango. Phoenix Group, un minorista de hardware para la minería de criptomonedas, anunció su oferta pública inicial en Abu Dabi para obtener 370 millones el pasado viernes.