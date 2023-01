EEUU llega a su techo de deuda otra vez: qué es y por qué inquieta a los mercados

Estados Unidos alcanzó su techo de deuda el pasado jueves, lo cual hace que el país se prepare para un escenario intenso: un posible enfrentamiento en el Congreso y la posibilidad de que el gobierno tenga que asumir el 'default' (impago) de algunos bonos en solo unos meses. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, notificó a los legisladores sobre este hito, previa advertencia la semana anterior, debido a la gran importancia que tiene para el país.

El techo de la deuda, un artefacto legislativo que pone un tope al endeudamiento acumulado por el Estado, actualmente es de 31,4 billones de dólares y, a menos que el Congreso lo aumente, el gobierno se quedará sin liquidez. En teoría, alcanzar esa cota conduciría a circunstancias económicas nefastas. Todo el gasto federal del gobierno se detendría repentinamente: Medicare, Seguro Social, los funcionarios de Washington y los salarios de los militares, por poner algunos ejemplos.

Pero pudiera ser aún peor. Podría significar que el gobierno no pague los intereses de los bonos ya emitidos, lo que se consideraría un evento crediticio que podría aumentar los costes de los préstamos durante los años posteriores. Los pagos de intereses adicionales podrían costar miles de millones de dólares. En la práctica, nada de esto es inminente.

El Gobierno de Joe Biden se financia mediante una combinación de ventas de bonos y recibos de impuestos. Yellen dijo que el Departamento del Tesoro suspenderá la emisión de deuda y comenzará a utilizar “medidas extraordinarias” desde el punto de vista contable para permitir que el gobierno continúe pagando sus cuentas. “Insto respetuosamente al Congreso a que actúe con prontitud para proteger la plena fe y el crédito de Estados Unidos”, aseguró en la carta la responsable fiscal del país.

Los bonos del gobierno de Estados Unidos se negocian en todo el mundo como el activo de menor riesgo denominado en dólares, la moneda de reserva internacional. Si se considera que el gobierno estadounidense no es digno de confianza en el pago de sus deudas, supondría una señal ampliamente negativa en todo el sistema financiero mundial.

Sin embargo, hasta ahora, las firmas de calificación crediticia no han hecho sonar las alarmas sobre los bonos del gobierno de Estados Unidos. La semana pasada Moody's comentó que espera que el Congreso llegue a un acuerdo sobre un nuevo techo de deuda para evitar un evento crediticio, pero advirtió sobre posibles efectos negativos en los mercados financieros.

89 elevaciones del techo de deuda

“Es probable que solo se llegue a un acuerdo muy tarde o de manera gradual, lo que podría contribuir a que aumente la volatilidad de los mercados financieros”, afirmó Moody's en un informe. Pero la agencia espera un acuerdo debido a las “consecuencias potencialmente graves que podría tener un pago atrasado en los mercados y en la economía”.

La historia respalda su tesis. Desde 1959, los legisladores -da igual si de color republicano o demócrata- han elevado el techo hasta en 89 ocasiones, según datos de la Fundación Peter Peterson. La última vez fue en diciembre de 2021, cuando el propio Biden selló un aumentó de 2,5 billones de dólares, hasta los 31,4 billones actuales.

El techo de la deuda es una peculiaridad del sistema legislativo de Estados Unidos, la mayoría de los países no tienen uno. Crea la situación en la que el Congreso tiene que hacer una votación una vez para aprobar la legislación que requiere financiación y luego tiene que votar nuevamente si aprueba los fondos para llevar a cabo sus deseos.

El límite se introdujo por primera vez en 1917 para permitir que el gobierno vendiera más bonos durante la Primera Guerra Mundial. Se elevó repetidamente sin mucha fanfarria, y en 1979, el congresista Dick Gephardt introdujo una regla de procedimiento que consideraba que el techo de la deuda se elevase automáticamente cada vez que se aprobase el presupuesto. Esa regla, sin embargo, fue derogada en 1995 en medio de la llamada “Revolución Republicana” dirigida por Newt Gingrich, creando la apertura para los enfrentamientos sobre el tema vistos en los últimos años.

En 2011, con Barack Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos evitó por poco no poder pagar sus cuentas, lo que provocó una respuesta de las firmas de calificación crediticia. Standard & Poor's rebajó su calificación de la deuda estadounidense por primera vez en la historia, ubicándola un escalón por debajo de la calificación AAA más alta. Moody's y Fitch no bajaron la calificación de los bonos del Tesoro, pero sí la perspectiva de la deuda a “negativa” -que implica futuras rebajas del rating- ese año.

Estados Unidos podría estar en una fase de llevar a cabo una política arriesgada. Los republicanos dicen que quieren recortes presupuestarios antes de levantar el techo. Según los informes, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, prometió a los republicanos de la Cámara que retrasaron su mandato como presidente que no aceptaría un aumento del límite sin reducciones significativas del gasto u otras reformas fiscales.

La Casa Blanca continúa diciendo que no negociará. “No habrá negociaciones sobre el techo de la deuda”, comentó la subsecretaria principal de prensa, Olivia Dalton. “El Congreso debe abordar esto sin condiciones”, añadió. El senador demócrata de Oregón, Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, dijo en un tuit que recortar Medicare y el Seguro Social a cambio de elevar el techo de la deuda es “un truco” y “un fracaso” para los demócratas. Mientras, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, describió que no estaba preocupado por el asunto por ahora, según Associated Press.

¿Llegará la sangre al río?

Por su parte, los economistas de Wells Fargo, Michael Pugliese y Karl Vesely, concretaron en una nota que “dada la dinámica que está en juego, creemos que la probabilidad de un enfrentamiento prolongado y potencialmente grave del techo de la deuda es elevada en comparación con episodios similares en el pasado”.

S&P Global Ratings afirmó sus calificaciones sobre la deuda soberana de Estados Unidos. “Esperamos que las políticas económicas clave se mantengan estables y en gran medida predecibles”, escribió el analista de crédito principal de la agencia, Joydeep Mukherji, en una nota. “A pesar de muchos años de polarización, los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno han demostrado su capacidad para aprobar legislación crucial basada en compromisos de última hora”, agregó.

Un argumento para tener el techo de la deuda es que les da confianza a los inversores de que el endeudamiento del gobierno no se saldrá de control. Solo hay un obstáculo en el mundo real para que un gobierno tome prestada una cantidad infinita del dinero que puede imprimir: los mercados de bonos. Si el endeudamiento aumenta demasiado, los inversores, en última instancia, exigirán mayores rentabilidades, lo que eventualmente hará que sea demasiado costoso para la emisión de deuda por parte del gobierno.