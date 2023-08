Eidf rompe la calma en su regreso a bolsa con el plácet a regañadientes de la CNMV

Eidf (Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico) volverá a ocupar este lunes un lugar destacado en los paneles de precios de la bolsa española. Allí, en el segmento BME Growth, ha cotizado con fulgurante éxito desde el 7 de julio de 2021 al 14 de abril de 2023, hasta acumular una revalorización en bolsa del 609%. En el momento de la suspensión hace 136 días, la compañía atesoraba una capitalización bursátil de 1.721 millones de euros, más que valores del Ibex 35 como Solaria o Meliá.

Será un regreso con polémica y que se presume accidentado por la reacción que puedan tener los accionistas que han visto bloqueada su inversión durante los últimos meses. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió desbloquear su cotización la semana pasada después de la publicación de las cuentas reformuladas de la empresa, la obligada auditoría de PWC y el informe 'forensic' que esta última encargó a su rival Deloitte para detectar las irregularidades contables que forzaron la suspensión bursátil el pasado 14 de abril.

El problema ha llegado por la manera de hacerlo. EiDF decidió subir todos los informes de golpe provocando la confusión entre los inversores, pero además acompañó el 'forensic' con comentarios y valoraciones de su presidente, consejero delegado y principal accionista, Fernando Romero, como publicó 'La Información' la semana pasada. Esas valoraciones minimizan el alcance de los cambios contables o de las irregularidades cometidas durante la gestión del último año.

Conflicto supervisor y libertad de expresión

La CNMV ha enviado un requerimiento a la compañía para que publique por separado solo los documentos del informe de Deloitte que hacen referencia a las partes vinculadas -un hermano del presidente era socio de una de las filiales que fue adquirida por EiDF-, pero sobre todo a las lagunas contables pendientes de resolver, así como a la recomendación una reestructuración de la cúpula directiva y el consejo de administración. Pero Romero y su equipo se han negado a hacerlo.

"No podemos aceptar que, en el resumen divulgado por EiDF del informe forensic, se oculten datos relevantes al mercado", reprocha el supervisor que preside Rodrigo Buenaventura. En cambio, EiDF no acata la recomendación de CNMV porque, en realidad, no tiene jurisdicción sobre la compañía en este asunto. Y tiene razón, según explican fuentes financieras a 'La Información'. El supervisor real es Six/BME (Bolsas y Mercados Españoles). Es quien gestiona y supervisa el segmento BME Growth en el que cotiza EiDF y que está reservado para empresas en crecimiento con mediana o baja capitalización. La firma gallega estaba en trámites para salir al Mercado Continuo, bajo la supervisión de la CNMV, pero todavía no lo ha hecho.

En este limbo regulatorio se amparan los responsables de EiDF para plantear un pulso y responder a los reproches de la CNMV con su propia queja. "Como se ha dicho, nada hay en la publicación que no conste en el informe o que se aleje de su contenido, dándose cuenta absolutamente de todas las conclusiones básicas a las que se llega en él", comenta Fernando Romero en su respuesta al requerimiento. Se trata de un pulso insólito que comenzará a resolverse hoy sobre el parqué bursátil.

"Cosa diversa es que, de repente, la CNMV cambie de parecer y, en lugar de un resumen del forensic, se interese -una vez auditadas y publicadas las cuentas del ejercicio 2022, única razón en la que se basó la suspensión de la cotización de los títulos de EiDF, decretada en el ya lejano 14 de abril- por una reproducción literal de pasajes que el supervisor ha seleccionado previamente -a su criterio- o de la totalidad del resumen ejecutivo del forensic en cuestión, lo que supone una “imposición” de lo que ha de publicarse, sin margen de libertad alguno para la compañía", añade el ejecutivo en sus alegaciones.

Romero se ampara en un supuesto derecho a la libertad de expresión en la difusión de información financiera que la ley no recoge: "Así las cosas, aceptar esa imposición supondría, de un lado, reconocer lo que jamás ha hecho -ni hará- esta empresa, esto es, ocultar información relevante al mercado. De otro, convertir a esta empresa en una suerte de divulgadora material de lo que la CNMV realmente quiere publicar, de acuerdo con su particular criterio. Por tal motivo, comunicamos formalmente que no se va a proceder a la publicación de las fórmulas taxativas impuestas en el requerimiento cursado por la CNMV, debiendo este organismo actuar en la forma que considere procedente, sin contar, al efecto, con la autorización de esta parte"