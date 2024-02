El Ibex se desmarca de Europa y firma su segunda semana consecutiva a la baja

El Ibex 35 se ha rendido a las caídas. Por segunda semana consecutiva el selectivo español ha cerrado con signo rojo y ha retrocedido un 0,1% en las últimas cinco jornadas, hasta los 9.886,4 puntos. De esta manera, agrava las caídas en lo que va de año, dejándose un 2,14%. El índice se desmarca de los demás selectivos del Viejo Continente, cuyo balance semanal es positivo. El Mib italiano ha liderado las subidas en la semana y avanza un 1,85%, seguido por el Ftse de Londres que ha subido un 1,84%, gracias al acelerón de la sesión del viernes. El Cac francés se ha anotado un 1,58% y el Dax alemán, un 1,13%.

La semana ha estado repleta de datos macroeconómicos importantes, que los inversores han seguido con atención para intentar buscar pistas sobre los próximos pasos de los bancos centrales. El más importante ha sido el IPC de Estados Unidos, que ha decepcionado a los mercados alejando la posibilidad de un recorte de tipos más inmediato. La inflación del país norteamericano se ha situado en el 3,1% en enero, dos décimas por encima de lo previsto por el consenso (2,9%) aunque por debajo del dato de diciembre (3,4%), según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EEUU. La inflación subyacente, en cambio, se ha mantenido en el 3,9%. A nivel mensual, el IPC creció un 0,3% frente al 0,2% anterior. Para los analistas de eToro el dato confirma la postura de que la Fed no recortará los tipos en marzo, retrasando posiblemente esa decisión hasta mayo o junio.

La subida del IPC de Estados Unidos ha sido una tendencia también en otros países. En España, la inflación subió un 0,1% en enero respecto al mes anterior y elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el 3,4%, impulsado por el repunte de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

Para Javier Cabrera, analista de XTB, el dato de inflación de España confirma las sospechas del BCE y remarca la dificultad para bajar el ritmo de las subidas de precios al nivel deseado por la entidad liderada por Lagarde. "El BCE se encuentra en una difícil decisión. Por un lado, mantener los tipos altos durante más tiempo del previsto hasta controlar la inflación, con destrucción de empleo y posiblemente recesión en algunos de los países miembros. Por otro lado, relajar la política monetaria a costa de seguir sufriendo un alto ritmo de subida de precios con el objetivo de impulsar el crecimiento", destaca.

Finalmente, entre los datos mas importante también destaca la lectura de Eurostat que ha dado a conocer la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre de 2023 de la Eurozona. La economía del conjunto de países que comparten el euro se estancó (crecimiento cero) entre octubre y diciembre, cuando venía de contraerse un 0,1% en el tercero. De esta manera la Eurozona esquivó la recesión a finales del año pasado, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y por unos tipos de interés elevados, en el que el empleo aguantó.

En el selectivo español, Sabadell lidera las ganancias de la semana, con una subida del 4,81%, seguido por Rovi, que se anota un 3,62% y Grifols, que también avanza un 3,62%, aunque sigue sin recuperar las caídas en lo que va de año (31,38%) tras el informe de Gotham City Research. Unicaja y Redeia también se anotan subidas, de un 2,97% y un 2,22% respectivamente. Del lado opuesto destaca Amadeus que retrocede un 4,33% en la semana, seguido por Endesa, que se deja un 3,51%. La energética ha sufrido en bolsa en esta última sesión debido a que JP Morgan ha recortado su precio objetivo de 23,3 euros por acción a 20 euros. ArcelorMittal, que retrocede un 3,3% y Solaria, un 3,17%.

En los mercados internacionales esta semana el Nikkei ha sido el protagonista. El índice nipón principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este viernes con una subida del 0,86% hasta los 38.487,11 puntos, su nivel más alto desde enero de 1990. En la semana avanza un 4,41%. Los inversores prevén que la entrada en recesión técnica de la economía nipona al final de 2023 retrasará el ajuste de la política monetaria del Banco de Japón, que sigue con tipos negativos, manteniendo la debilidad del yen.

En Estados Unidos, al cierre de los mercados europeos, Wall Street se encaminaba a cerrar la semana con signo mixto. Mientras el Dow Jones y el S&P cotizaban con subidas, el Nasdaq optaba por las caídas. Como de costumbre en las últimas semanas, las tecnológicas siguen acaparando la atención de los inversores. La protagonista esta vez ha sido Nvidia, que en los últimos cinco días ha superado a Amazon y a Alphabet, imponiéndose como la tercera cotizada más grande de EE UU. En el año se revaloriza un 50%.

Pese a la euforia de los inversores, los analistas se mantienen cautos. Entre ellos, Amadeo Alentorn, gestor de inversiones del área de renta variable sistemática de Jupiter AM. "La historia nos dice que los contextos de mercado en los que los repuntes vienen dados por un conjunto muy reducido de valores pueden dar lugar a una burbuja", explica el experto. Esta fiebre por las Siete Magnificas representa, según el analista, "comportamiento impulsivo del inversor y si entra en juego el FOMO (fear of missing out -miedo a perdérselo-), acaba habiendo mucho dinero invertido en unos pocos nombres, lo que provoca un impulso y crecimiento en el peso de esos nombres en un índice", explica.