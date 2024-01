Los ETF de Bitcoin toman al asalto el cielo de Wall Street con un estreno histórico

Wall Street puede estar dividida en cuanto a las credenciales de inversión en las criptomonedas, pero para los adeptos de Bitcoin, el jueves se entregó validación definitiva en los mercados organizados: los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) de EEUU que invierten directamente en la mayor criptomoneda finalmente salieron al mercado. Fue un debut muy esperado que tuvo lugar un día después de que la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (SEC) les diera luz verde tras una campaña de más de una década por parte de la industria de activos digitales.

El lote de casi una docena de fondos, incluidas ofertas de gigantes de inversión como BlackRock y Fidelity Investments, tuvo un comienzo sólido, con alrededor de 4.600 millones de dólares en acciones de ETFs cambiando de manos en un primer día frenético. Los partidarios de la industria ven a los fondos cotizados como el trampolín definitivo para una adopción más amplia por parte de los inversores minoristas y como el catalizador de ganancias adicionales. "Fácilmente el mayor impacto en la historia de los ETF en el primer día", señaló Eric Balchunas, analista senior de ETF en Bloomberg Intelligence.

"No importa dónde mires, ha superado las expectativas"., añadió. En un momento del jueves, Bitcoin se disparó por encima de los 49.000 dólares, niveles no vistos desde 2021, aunque terminaba la semana el viernes con un desplome diario del 6%, hasta la zona de los 43.000 dólares. Otras principales criptomonedas estaban mezcladas mientras los especuladores evaluaban las perspectivas. Pese a todo, el estreno de los ETF sobre Bitcoin deja algunos hitos destacados.

Récords de operaciones

Los estrenos del jueves incluyeron cierta actividad que rompió récords: con 2.300 millones de dólares cambiando de manos, el Grayscale Bitcoin Trust tuvo la mayor rotación de primer día jamás registrada para un ETF. Cabe señalar que el producto de Grayscale ha existido en una estructura fiduciaria desde 2013 y tenía una ventaja inicial en tamaño de activos de casi 27.000 millones.

Pero incluso los ETF que no se convirtieron de un fondo existente vieron volúmenes de operaciones históricos. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock, IBIT, vio cambiar 1.000 millones de dólares, el quinto lanzamiento de un ETF más grande registrado en la historia de los mercados. El volumen de operaciones no indica una imagen completa de la naturaleza de la compra o venta o los flujos de inversores. Debido a la forma en que los fondos liquidan las operaciones, es probable que los flujos netos hacia o desde los productos no se conozcan hasta al menos el viernes.

En última instancia, los ETF no tendrán éxito a largo plazo a menos que los inversores puedan acceder fácilmente a ellos, y eso sigue siendo un problema. La filial de corretaje de Vanguard Group no ofrecerá operaciones con los ETF, mientras que Merrill Edge de Bank of America Corp todavía está evaluando si proporcionará ese servicio. Sin embargo, otras plataformas están más ansiosas por subirse al carro. El director ejecutivo de Robinhood Markets, Vlad Tenev, aseguró en un mensaje del miércoles que la correduría planea listar los fondos "tan pronto como sea posible". Charles Schwab puso los ETF a disposición en su plataforma.

Aún quedan preguntas pendientes. Como con cualquier ETF, no está claro cuándo las principales plataformas de distribución elegirán ofrecer los productos de Bitcoin al contado. Sin embargo, para los alcistas de las criptomonedas, la victoria radica en gran medida en la mera existencia de los fondos. "Lo que representa un ETF para la adopción de Bitcoin va más allá de los ingresos inmediatos en estos productos, potencialmente remodelando el mercado de maneras completamente sin precedentes", señaló el bróker cripto Coinbase Global en un informe. "Sin embargo, creemos que esto llevará tiempo en desarrollarse".

Guerra de tarifas

Si bien las guerras de tarifas son una característica común de la arena de los $8 billones de ETF, la batalla por reducir los costos estalló antes del lanzamiento de los ETF de Bitcoin al contado. BlackRock, Ark Investment Management e Invesco fueron algunos de los emisores que redujeron sus costos en los días previos a la aprobación del miércoles. El hecho de que todos los productos se lanzaran el mismo día, eliminando la posible ventaja del primero en moverse, y tuvieran el mismo activo subyacente añadió combustible adicional a la carrera hacia la reducción de tarifas. Varias empresas recurrieron a exenciones de tarifas para destacarse, ofreciendo sus ETF de forma gratuita durante los primeros seis o doce meses.

"Es como si dos años de guerras de tarifas se hubieran condensado en un par de días", explicó Balchunas de Bloomberg Intelligence. El Bitwise Bitcoin ETF (símbolo BITB) es la oferta de precio más bajo, con una tarifa eventual de solo 20 puntos base, con un incentivo inicial de tarifas cero durante los primeros seis meses o hasta que el fondo alcance un cierto umbral de activos. Las tarifas de casi todos los ETF que comenzaron a operar el jueves oscilan entre 20 y 49 puntos base. El Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) es la excepción con una tarifa del 1,5%.

Steve Kurz de Galaxy Digital, cuya empresa lanzó el Invesco Galaxy Bitcoin ETF en asociación con Invesco, sostiene que las tarifas no son el todo para los inversores y asesores que evalúan los fondos. BTCO cobrará 0.39% después de una exención inicial de tarifas de seis meses. "¿Cuál es el sentido de hablar de unos pocos puntos base de tarifas cuando estás hablando de cómo gestionas la liquidez de un activo subyacente muy volátil?", expuso Steve Kurz, director global de gestión de activos en Galaxy Digital, en una entrevista en Bloomberg Television.

¿Qué viene ahora?

Una de las siguientes etapas de la adopción de Wall Street será cuando se aprueben las opciones vinculadas a estos ETF. Los instrumentos derivados son favoritos entre los profesionales de inversión como una forma de realizar apuestas sobre ganancias futuras o cubrirse contra pérdidas. Cboe Global Markets Inc. espera actualmente que la SEC apruebe las operaciones de opciones más adelante en 2024.

Mientras tanto, horas después de que los productos comenzaron a operar, la máquina de ETF generó una nueva presentación: el Grayscale Bitcoin Trust Covered Call ETF, que buscará ingresos y exposición a GBTC. "Sentir que se está haciendo historia parece ser la descripción correcta. Ahora comienza el trabajo real para ver quién tiene permanencia", concluye Todd Sohn, estratega de ETF en Strategas.