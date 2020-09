La euforia bursátil se desinfla entre las candidatas a vacuna para la Covid-19

La búsqueda de la vacuna para hacer frente al coronavirus es una carrera a de fondo y muchos inversores han decidido arrojar la toalla antes de llegar a la meta. Entre los motivos están, principalmente, dos: el aumento en el número de candidatas a vacuna en fase clínica y las dudas crecientes acerca del éxito de alguna de ellas, sobre todo a medida que se acercan a sus últimas fases, lo que ha añadido cierto retraso e incertidumbre. De hecho, este mismo martes AstraZeneca optó por frenar los avances sobre su vacuna tras detectar una "enfermedad inexplicable".

El gigante farmacéutico británico era uno de los más avanzados en esta carrera por la vacuna. No solo por su investigación sino porque también está detrás de otra como es la de Moderna al ostentar una participación del 7,75% del capital. No obstante, sus dos bazas entre diez candidatas de hace meses son ahora bien distintas. ¿El motivo? A día de hoy ya hay 34 candidatas a vacuna en fase clínicas y otras 145 en evaluaciones preclínicas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que más compañías quieren su parte del pastel, algo que ya descuentan los mercados financieros.

La búsqueda de la vacuna y el avance en las distintas fases provocó que las primeras, que partieron con ventaja respecto al resto, se dispararan en bolsa. Las candidatas de EEUU y China triplicaron su valor en bolsa en pocos meses pero este incremento de los 'rivales', unido a las dudas de un final exitoso, ha provocado que se desinflen en bolsa. Compañías como CanSino Biologics (cotiza en Hong Kong), Moderna (Nasdaq) o Inovio Pharmaceuticals multiplicaron por más de tres su precio pero, actualmente, se encuentran lejos de sus máximos.

CanSino Biologics ha multiplicado por casi cinco veces su precio en los últimos doce meses pero está lejos de máximos. La compañía china marcó máximos a finales de julio cuando alcanzó un precio de 271,4 dólares hongkonés y, desde entonces, ha sufrido un desplome superior al 32%. Misma situación que atraviesa Moderna ya que desde mediados de julio acumula una caída de alrededor del 40% y su capitalización de mercado es de 22.000 millones de dólares tras multiplicar por tres su precio en los últimos doce meses (+240%). Por su parte, el caso de Inovio Pharmaceuticals es aún más llamativo ya que la compañía que cotiza en el Nasdaq se hunde más de un 65% desde finales de junio.

Inovio Pharmaceuticals paga la euforia bursátil inicial puesto que se trata de una compañía que, en caso de obtener la aprobación de la FDA, sería la primera vez que la cotizada comercializa una vacuna candidata a lo largo de su historia. No obstante, esta posibilidad aún permanece alejada ya que, pese a ser una de las primeras, marcha a un ritmo lento y se encuentra todavía a caballo entre la Fase 1 y 2.

Otras compañías han aprovechado que están con el desarrollo de la vacuna en marcha para saltar al mercado y obtener financiación que permita acelerar los procesos. Por ejemplo, la alemana Curevac, que se encuentra en Fase 2 para su posible vacuna, debutó en Wall Street a mediados de agosto y lo hizo con una colocación de 13,3 millones de títulos, que le permitió captar 213,3 millones de dólares. De hecho, saltó al parqué con un precio de 16 dólares y en su primer día de cotización se disparó un 249%, cotizando actualmente sobre los 57,4 dólares. Por su parte, la coreana Genexine está en Fase 1 y en los últimos doce meses ha multiplicado por tres su precio (+221%). Por tanto, este rally que experimentan las menos avanzadas es, lo que vivieron hace meses, las que se encuentran a la cabeza en la lucha por la vacuna.

En esta batalla entre Estados Unidos y China, Rusia parece haber adelantado a ambas por la izquierda. El Ministerio de Salud de Rusia ha puesto en circulación el primer lote de la vacuna contra la Covid desarrollada en el país, bautizada como Sputnik V, después de haber completado las pruebas de calidad requeridas. Además, tiene una segunda a las puertas, como es EpiVakCorona. En un comunicado, recogido por la agencia de noticias Sputnik, señalaron que "el primer lote de la vacuna pasó las pruebas de calidad necesarias de los laboratorios del Servicio Federal de Vigilancia en el Sector de Salud y fue lanzado a la circulación pública". No obstante, China ya ha avanzado los resultados positivos de la Fase 3 de la investigación de Sinopharm y ya habría vacunado a cientos de miles de personas sin que ninguna de ellas mostrara ningún efecto adverso ni contagios.

Donald Trump, presidente de EEUU, es consciente de la importancia de tener la vacuna y ha pedido premura a las farmacéuticas, lo que ha provocado la oposición de muchas de ellas. Recientemente, nueve gigantes entre los que están los más adelantados en la carrera contra la Covid como AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Sanofi, BioNTech, Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, Merck, y Novavax firmaron un comunicado en el que anunciaron que no van a someter a aprobación en EEUU ninguna vacuna hasta que no cumplan todos los procedimientos y pruebas necesarias, según señaló la agencia Associated Press.