El Euríbor sube al 3,67% en febrero y dilata el ciclo de 'dolor' a viviendas con hipoteca

Las cuotas de las hipotecas con revisión anual cumplen hoy 26 meses consecutivos de subidas interanuales. También rompen la racha de tres meses a la baja con el primer ascenso desde octubre en la media mensual. Todo porque el Euríbor a 12 meses, la referencia de este tipo de préstamos, subirá en febrero al 3,67% en su promedio mensual una vez se publique hoy, jueves 29, el último dato diario del mes que contrastará con el primero. El pasado 1 de febrero se situó en el 3,5% y lleva algunos días acercándose poco a poco al 3,75%, su nivel más alto en 10 semanas.

Con el ascenso consumado de febrero, el Euríbor romperá una racha de tres meses a la baja, después de las caídas de noviembre, diciembre y enero. El cambio de tendencia también trae consigo otra noticia negativa: el retraso en el abaratamiento generalizado de las cuotas de las hipotecas. Si al inicio de mes se daba la posibilidad de que el primer descenso anual se produjese ya en febrero, el cambio de las expectativas de mercado con el paso de las semanas apunta a que no será ni siquiera en marzo y parece complicado en este momento que lo sea en abril.

Cerca de 480.000 millones de euros de hipotecas sobre vivienda residencial siguen pendientes de un índice que afecta de forma directa a alrededor de 6 de cada 10 préstamos inmobiliarios en España, según organismos como la Asociación Hipotecaria Española (AHE), que agrupa a las principales entidades financieras. El resto permanece a salvo de los vaivenes de los mercados porque se ha decantado por el tipo fijo, aunque su coste no sea más barato en muchos casos.

Además, de acuerdo a los datos del Banco de España, la mayoría de préstamos a tipo variable están referenciados al Euríbor a 12 meses. En concreto, el 90% de las hipotecas residenciales y el 47% de los préstamos corporativos. la frecuencia de revisión del tipo de interés más habitual es la anual (un 62%, frente al 30% con frecuencia semestral), mientras que para las empresas son más comunes las revisiones trimestrales (un 52%, frente al 18% semestral y el 17% anual)

Tercer año consecutivo de alza de cuotas

En el caso de aquellos clientes que tengan febrero como referencia, se producirá el tercer aumento anual de cuotas de forma consecutiva, al igual que les sucedió a los hipotecados de enero. Con el promedio del 3,67% de febrero, el diferencial anual escala en 0,13 puntos respecto al segundo mes de 2023, cuando marcó una subida interanual récord de 3,86 puntos, pero también deja huella porque en 2022 también se elevó en 0,16 puntos, aunque entonces cotizaba en negativo en torno al -0,5%. El encarecimiento acumulado en tres años supera los 400 puntos básicos o cuatro puntos porcentuales, el más elevado de la historia del euro. Ese ciclo de 'dolor' ha provocado un desplome en la concesión de hipotecas por dos motivos: el descenso del apetito por endeudarse y las condiciones más duras de los bancos.

Para una hipoteca tipo de 141.590 euros a 25 años, el promedio del sector según la AHE, el coste de la cuota se habrá encarecido alrededor del 60% en estos tres años, pasando de pagar 500 a unos 800 euros al mes. No obstante, las previsiones apuntan a que el Euríbor comenzará a bajar de forma considerable en el segundo semestre, aunque los expertos descartan que vuelva al escenario de cotizar en negativo, por debajo de cero, como ocurrió de forma anómala desde 2015 hasta marzo de 2022.

Marcelo Siqueira, director de operaciones de la consultora Bayteca, considera que en el mes de marzo esperamos ver una mejora en las hipotecas, que será producto de dos ejes principales. "En primer lugar, el fin de los gastos de finales de año, que disminuirá la presión en los presupuestos de las familias. De acuerdo al INE, marzo suele estar entre los meses con más alto volumen de transacciones, por encima del 9,5% de las transacciones del año", señala en una nota.

En segundo lugar, los recortes graduales de tipos del BCE a partir de abril o, como muy tarde, en junio. "Esto provocará que el año termine con una tasa más baja, en torno al 2,8%. Con esta expectativa, creemos que algunos bancos pueden adelantarse en las próximas semanas a bajar sus tipos en una jugada comercial, mientras que otros menos agresivos seguirán un camino más cauteloso y esperarán a que el BCE actúe antes de tomar cualquier decisión, ya que no está claro si en este punto la inflación estará controlada en un camino hacia el objetivo del 2%", añade.

En este sentido, Ricardo Garriga, consejero delegado del bróker Trioteca, considera que 2024 será un buen año para los hipotecados por las bajadas de costes y guerras comerciales. "¿Bajarán los tipos próximamente? Si tenemos en cuenta las últimas declaraciones de Christine Lagarde, aún habrá que esperar. Pero el mercado da por hecho esa bajada y ya está mejorando sus ofertas. La pregunta clave entonces es; ¿merece la pena esperar por si bajan más? Bajo nuestra perspectiva, la respuesta es que no. Aunque podemos hacer estimaciones. No sabemos a ciencia cierta si el BCE nos puede sorprender no aprobando ninguna bajada de tipos en todo el año. Y si esto ocurre, las ofertas podrían volverse a encarecer", asegura el directivo.