La fortaleza de la economía ralentizará las bajadas de tipos, según Banca March.

Los datos sobre la tasa de desempleo de Estados Unidos publicados el pasado viernes por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales ha sorprendido a los mercados. Si bien la resiliencia de la economía del país norteamericano no es una novedad, la fortaleza del mercado laboral todavía no ha acostumbrado ni a los inversores ni a los analistas. Por tercer mes consecutivo, el paro se ha mantenido constante en enero en el 3,7%, algo que no se veía desde hace décadas. En la Eurozona, la tasa de paro se sitúa en el 6,5%, tocando mínimos históricos. Ante este escenario, los analistas de Banca March se desmarcan de las expectativas del mercado y prevén que el recorte de tipos de interés por parte de los bancos centrales será más tardío y menos agresivo. De hecho, se esperan solo tres rebajas de tipos en 2024, un total de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.

La fortaleza del mercado laboral impulsa también el consumo, que se ve beneficiado también por la ganancia de salarios reales que es positiva, son dos elementos diferenciales respecto a otros periodos de políticas monetarias restrictivas”, afirma Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados y Asesoramiento de Banca March. El experto también ha destacado la resistencia del sector inmobiliario. Si bien los costes de financiación paralizaron las ventas a nivel global, los precios están aguantando bien tanto en EE UU como en Europa, debido una escasez de oferta.

Pero la fortaleza de las economías no es el único factor que aplazaría las rebajas de las tasas. Bonet señala que la inflación todavía está lejos de alcanzar el objetivo del 2% de los bancos centrales y consideran que este nivel no se alcanzará en 2024. A finales de año, los analistas de la entidad prevén que la inflación se situará en el 2,8% en el país norteamericano y en el 2,7% en la Eurozona. “En un contexto de salarios que crecen entre un 4% y un 5%, y una fuerte demanda de servicios, las tasas de inflación subyacente tardarán en doblegarse”, ha afirmado Bonet.

Más allá de los salarios, los riesgos geopolíticos siguen generando incertidumbre en los mercados. “El encarecimiento de los precios de los fletes desde el conflicto en Gaza representa un problema especialmente para el encarecimiento de los precios en Europa”, advierte Bonet.

Oportunidades de inversión

Al contrario de lo que ocurrió en 2023 cuando la correlación entre bonos y bolsa ha sido positiva, a medida que la inflación se reduzca esta correlación será inversa: “Cuando la bolsa baje, el precio de los bonos subirá”, ha explicado Bonet. Para el estratega, la renta fija es un buen sitio donde apostar en 2024, aunque los expertos recomiendan aprovechar la prima adicional que ofrece el crédito privado, respecto al público.

En cuanto a la renta variable se muestran optimistas, aunque recomiendan cautela. Si bien las pausas de las subidas de tipos y las expectativas de recortes suelen favorecer a la renta variable, para Bonet los mercados han adelantado un escenario demasiado optimista. “Los mercados han celebrado el aterrizaje suave, pero van con demasiado ímpetu en el arranque del año”, considera. Pese a esto, observan grandes oportunidades en la renta variable estadounidense, que es más cara pero garantiza mayor crecimiento.

El sector tecnológico sigue siendo la estrella y el sector favorito para invertir, aunque recomiendan una combinación con el sector salud, más defensivo, pero con valoraciones atractivas. Sin embargo, las elecciones en EE UU y la posibilidad de que Donal Trump vuelva a la Casa Blanca genera cierta incertidumbre entre los expertos. “Los años electorales suelen actuar como apoyo. De hecho, el retorno promedio del S&P 500 en elecciones es del 10%”, destaca Bonet. Pese a esto, la vuelta de Trump podría suponer un lastre para ciertos sectores l como los relacionados a la transición verde y podría reavivar las tensiones con China. En cambio, favorecería los valores de la energía sucia y la industria armamentística.